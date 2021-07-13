Налоговая служба напомнила об окончании действия налоговых льгот для "упрощенцев"

Плательщики единого налога первой группы с 1 июня 2021 года должны уплачивать единый налог и ЕСВ. Предельный срок уплаты за июнь 2021 года единого налога – до 20 июня, ЕСВ – до 20 июля 2021 года.

Об этом говорится в собщении Главного управления Государственной налоговой службы в Кировоградской области.

В Госналоговой напомнили, что раньше плательщики единого налога первой группы освобождались от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года, кроме случаев нарушения такими плательщиками условий применения первой группы плательщиков единого налога. При этом ставки единого налога для первой группы плательщиков единого налога за такие периоды не применялись.

Временно освобождались от начисления, исчисления и уплаты единого взноса физические лица-предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения и которые относятся к первой группе плательщиков единого налога, в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года за себя.

Ранее сообщалось, что физические лиц предприниматели, которые являются одновременно наемными работниками, освобождаются от уплаты единого взноса за себя, поскольку страховой платеж за них уже осуществляет работодатель.