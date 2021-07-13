Аваков подал в отставку, Зеленский уже нашел ему замену (обновлено)

Министр внутренних дел (МВД) Арсен Аваков подал заявление об отставке с занимаемой должности.

Об этом сообщается в заявлении министра, обнародованном на сайте МВД.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы", – сказано в заявлении.

На сайте министерства также обнародовано подписанное Аваковым заявление.

Как сообщил во вторник вечером народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа"), президент Владимир Зеленский на заседании фракции выдвинул на должность главы МВД кандидатуру главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами", – написал Качура на своем канале в Telegram.

В свою очередь заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук уточнила, что Верховная Рада может проголосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и назначение на этот пост Дениса Монастырского уже в четверг.

Фракция решила, что в четверг утром будет голосование за отставку Арсена Авакова, а после перерыва в работе пленарного заседания (после 12:30) - за назначение Дениса Монастырского", – сказала Кравчук в комментарии Интерфакс-Украина.

Она добавила, что других кадровых вопросов фракция во вторник вечером не рассматривала.

Монастырский был избран в парламент по списку президентской фракции "Слуга народа", до этого работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем в аналитическом центре "Украинский институт будущего", в 8 созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который сейчас занимает должность заместителя Авакова. Кроме того, Монастырский работал в ряде юридических компаний.

Напомним, Арсен Аваков занимал должность главы МВД с 22 февраля 2014 года.