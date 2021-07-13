Рада одобрила уголовное наказание за контрабанду товаров стоимостью от 1700 гривен

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №5420 в первом чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано установление уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование товаров, которое привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей.

Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями №201-2 "Контрабанда товаров", №201-3 "Контрабанда подакцизных товаров" и №201-4 "Недостоверное декларирование товаров".

Законопроектом предложено установить минимальное наказание за контрабанду товаров в значительном размере (на сумму от 1700 грн) в виде штрафа в размере 10-25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тыс. – 425 тыс. грн).

За контрабанду в крупном размере (на сумму от 10 200 грн) минимальное наказание предусмотрено в виде штрафа в 850 тысяч гривен, а максимальное – в виде лишения свободы на срок до 11 лет.

По статье "Контрабанда подакцизных товаров" минимальное наказание предложено установить в виде штрафа в размере 340 тыс. грн за нелегальное перемещение через границу соответствующих товаров на сумму от 850 грн. Максимальное наказание предложено установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет.

По статье "Недостоверное декларирование товаров" минимальное наказание предложено установить в виде штрафа в размере 17 тыс. грн за внесение в таможенную декларацию недостоверных сведений на сумму от 2,21 тыс. грн. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 11 лет. При этом лицо может быть освобождено от наказания, если до привлечения к ответственности оно уплатило двойной размер неуплаченного таможенного платежа.

Расследовать дела по этим статьям предложено уполномочить Налоговую милицию ГФС до момента полноценного запуска Бюро экономических расследований.