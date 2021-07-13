БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 565 47

Рада одобрила уголовное наказание за контрабанду товаров стоимостью от 1700 гривен

Рада одобрила уголовное наказание за контрабанду товаров стоимостью от 1700 гривен

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №5420 в первом чтении проголосовали 255 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано установление уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование товаров, которое привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей.

Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями №201-2 "Контрабанда товаров", №201-3 "Контрабанда подакцизных товаров" и №201-4 "Недостоверное декларирование товаров".

Законопроектом предложено установить минимальное наказание за контрабанду товаров в значительном размере (на сумму от 1700 грн) в виде штрафа в размере 10-25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тыс. – 425 тыс. грн).

За контрабанду в крупном размере (на сумму от 10 200 грн) минимальное наказание предусмотрено в виде штрафа в 850 тысяч гривен, а максимальное – в виде лишения свободы на срок до 11 лет.

По статье "Контрабанда подакцизных товаров" минимальное наказание предложено установить в виде штрафа в размере 340 тыс. грн за нелегальное перемещение через границу соответствующих товаров на сумму от 850 грн. Максимальное наказание предложено установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет.

По статье "Недостоверное декларирование товаров" минимальное наказание предложено установить в виде штрафа в размере 17 тыс. грн за внесение в таможенную декларацию недостоверных сведений на сумму от 2,21 тыс. грн. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 11 лет. При этом лицо может быть освобождено от наказания, если до привлечения к ответственности оно уплатило двойной размер неуплаченного таможенного платежа.

Расследовать дела по этим статьям предложено уполномочить Налоговую милицию ГФС до момента полноценного запуска Бюро экономических расследований.

Автор: 

ВР (2937) контрабанда (250) парламент (1986) кримінальна відповідальність (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
От 1700-будут как в 90-х ковырять чемоданы любого прибывшего из за рубежа. И можно быть уверенным-НАЙДУТ "свыше 1700", у любого найдут! А вот Павлюк как возил на сотни миллионов, так и будет возить. С чего СБУ-шники столовацца будут?
показати весь коментар
13.07.2021 20:51 Відповісти
+8
Зашибись. Теперь уже с отдыха ничего себе особо и не привезёшь, не уплатив пошлину. А для тех, кто таскал на миллионы ничего и не изменилось.
показати весь коментар
13.07.2021 20:09 Відповісти
+5
Совком воняет теперь ничего себе и не привезеш ...
показати весь коментар
13.07.2021 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зашибись. Теперь уже с отдыха ничего себе особо и не привезёшь, не уплатив пошлину. А для тех, кто таскал на миллионы ничего и не изменилось.
показати весь коментар
13.07.2021 20:09 Відповісти
привезешь, не неси ерунды
показати весь коментар
13.07.2021 23:52 Відповісти
Да ты не насобираешь столько ракушек на пляже и одноразовых шампуней в отеле Вези, самолетом на 1000 евро, через "сухую" границу на 500.
показати весь коментар
14.07.2021 12:25 Відповісти
Совком воняет теперь ничего себе и не привезеш ...
показати весь коментар
13.07.2021 20:12 Відповісти
а возил хоть когда0то что-то? иначе бы такого тупизма не возникало.
показати весь коментар
13.07.2021 23:52 Відповісти
А почему нет ? Когда домой еду .везу
показати весь коментар
14.07.2021 00:16 Відповісти
мне не понятен тогда твой тупизм по данному вопросу.
показати весь коментар
14.07.2021 07:49 Відповісти
тупизм у вас , гнида зеленский и его шобла
легко найдут в вашем чемодане товар на 1700 гривен
показати весь коментар
14.07.2021 08:51 Відповісти
по этой тупой логике можно ничего не покупать вообще и у тебя всегда с собой будет больше 1700грн. Например - одежда на себе и в чемодане, телефон в руках, плеер, пачка сигарет и даже сам чемодан, да? и всё нужно декларировать?)))))) ЦИРК! Вот если бы ты сам хотябы раз был заграницей и вез оттуда что-то назад, то понималбы, что я имею ввиду и где именно ТУПИЗМ. Но нет, нужно ведь вклиниться и с серьезной миной что-то опровергать, что вдвойне - ТУПО!
показати весь коментар
14.07.2021 11:49 Відповісти
Ты тупарь не проходимый, купил пару футболок и туфли в Италии, все, заполняй ****** декларацию, плати податок или не декларирую и плати штраф.
показати весь коментар
14.07.2021 11:35 Відповісти
ещё раз, для особо тупых дятлов, вроде тебя - отрываешь этикетку и ложишь в ручную кладь, или ты "ездишь" в комментах только в однйо одежде туда и назад? Телефон купил? Выкинь упаковку и всё, это НЕ ТОВАР и невозможно доказать, что это не твоя личная вещь ибо когда ты выезжал - опись не проводилась, ты это осознаешь? Понятное дело, что если ты будешь везти 10 айфонов без коробок то никто не поверит в сказки, но здесь и ныть не нужно! НЕ ТУПИ
показати весь коментар
14.07.2021 11:44 Відповісти
Потому что ты далек от этого границу не пересекаеш .
показати весь коментар
14.07.2021 14:06 Відповісти
вся проблема в том, что я пересекаю границу (как и тысячи других людей в этой стране) и я четко вижу тупость которую может писать лишь тот, кто пересекает границу только посредством VPN, иначе мне не понятен подобный бред. Тема закрыта.
показати весь коментар
14.07.2021 14:37 Відповісти
От 1700-будут как в 90-х ковырять чемоданы любого прибывшего из за рубежа. И можно быть уверенным-НАЙДУТ "свыше 1700", у любого найдут! А вот Павлюк как возил на сотни миллионов, так и будет возить. С чего СБУ-шники столовацца будут?
показати весь коментар
13.07.2021 20:51 Відповісти
Зато за забытые и не внесенные в декларацию 3 000 000 для себя любымых, у них максимальный штраф как для нас минимальный за 1700. Вот уж поистине - сделали нас разом и все равны перед законом.
показати весь коментар
14.07.2021 14:20 Відповісти
Скоро наші "дорогі" митники опиняться у списку форбс...Як згадаю ті морди бл..ть з Шегині.....Тепер відкатити будуть ще більші....
показати весь коментар
13.07.2021 21:34 Відповісти
Лето - пора роста. Цен на товары, и тарифов на откаты. Что приведет к росту цен на товары. Товары будут дорожать дважды - сначала просто так, затем - по причине роста откатов. Зебобики платят
показати весь коментар
13.07.2021 21:41 Відповісти
С самолета в сизо за сандалии.
показати весь коментар
13.07.2021 22:46 Відповісти
С ноутбуком или фотоаппаратом уже не выедешь...Попробуй докажи, что не "товар".
показати весь коментар
13.07.2021 23:28 Відповісти
всмысле? а раньше можно было доказать? Коробку выбрасываешь и всё, никому ничего и доказывать не нужно
показати весь коментар
13.07.2021 23:51 Відповісти
мусора согласны, зачем доказательства ?
лохи проголосовали, теперь пусть платят ...
показати весь коментар
14.07.2021 08:53 Відповісти
какие мусора? Открой сумку любого, прям у трапа самолета, там наберется плеерами фотиками ноутами наушниками, сумкой с трусами - на пару косарей баксов. Всё нужно доказывать и декларировать? Если нет товарной упаковски\бирки итд - это не товар, всегда так было (в рамках разумного)
показати весь коментар
14.07.2021 11:54 Відповісти
ты понимаешь, что три лишние бутылки недешевого вина смогут сделать тебя уголовником-контрабандистом?
Или рубашка, с которой забыл срезать бирку? или джинсы?
Когда-то у меня был случай, таможенница, не имея, за что взять денег, потребовала предоставить документ об экспертизе, что на аудио кассетах в машине нет гостайны!
Оказалось, ****, да, имеет право!
Так что, не сомневайся, толстомордые блюстители границы уже радостно потирают руки.
показати весь коментар
14.07.2021 16:14 Відповісти
да не нужно с крайностей в красности прыгать, я писал о другом, как собтвенно и о ситуации с таможенником! с нашим менталитетом и коррупцией я согласен, что ничего хорошего не светит и это не оспариваю, я оспариваю сам факт того, о чем пишут недалекие под всей темой в каждом комменте.
показати весь коментар
14.07.2021 20:18 Відповісти
За одни только часы уже криминальный срок.
показати весь коментар
14.07.2021 02:27 Відповісти
криминальный срок?))))))
показати весь коментар
14.07.2021 11:52 Відповісти
Обратно в СССР. Будут шерстить иностранных туристов и простых украинцев - туристов и заробитчан. Зато бандиты при власти будут и дальше жыреть.
показати весь коментар
14.07.2021 02:26 Відповісти
Это не удивляет - любой ******** пытается зарпетить, расширить бюджет и штат, придумать штрафы, а удивляет то что нарот это схавает. Дайош высшую меру за 5 баксов, всё равно схавают.
показати весь коментар
14.07.2021 04:36 Відповісти
Тому, що "мудрий наріт" за межи своєї області практично ніколи не потикався.
показати весь коментар
14.07.2021 07:19 Відповісти
зеленский с ленкой и кивой не зря в Омане гупцацакали
показати весь коментар
14.07.2021 08:52 Відповісти
Успокойтесь... Главное, это надо доказать недоказуемое... это то, что ты везешь - есть товар...
показати весь коментар
14.07.2021 10:08 Відповісти
Так это ж 60 долларов!Купил себе,например,штаны или флакон одеколона- преступник!Предлагаю на границе переодевать всех в робу и давать казенную торбу с мылом и расческой.Торбу заказать у Авакова или его преемника.
показати весь коментар
14.07.2021 10:13 Відповісти
За то что купил джинсы за 50 евро и не заплатил налог получи уголовное преследование, за то что разворовал 100 миллиардов грн на окружной и приватизировал стратегические объекты принадлежащие населению, за рынок Земли в одни руки по 10 тыс.га шана и почет. Закон о трех колосках выходит,только по нему будут овечать простые люди , нацызм какой-то и это логично от укроинофобов в ВР , которых завел по списку Зеленский слова про неправильных украинцев и биомассу тоесть народ у их расходный материал, только подтверждает их геноцыд .Пожизненно мразям депутатам с конфискацией надо давать народным судом за перерасход бюджета в размере 1, 7 тыс.грн, а это означает , что они все там должны сидеть, закон один для всех должен быть или мы живем по разным законам, уже де юре, одни законы для депутатов и олигархов другие для народа.
показати весь коментар
14.07.2021 10:14 Відповісти
За зе гнид голосовали все вместе, теперь вместе и порадуемся за себя!!!! Больших контрабандистов поставят на еще большую мзду, а простой люд на штрафы несорозмерные будет в казну башлять. Мы ж свободные украинцы и выбрали себе слуг народа, вот они и переживают за нас.
показати весь коментар
14.07.2021 10:26 Відповісти
за Зе-гнид голосовали не все вместе, но порадуются все.
показати весь коментар
14.07.2021 16:16 Відповісти
Охренели совсем,почему в предвыборный период не заявляли про такие планы,у мразей под куполом на уме только запреты,штрафы и повышение налогов,для чего тогда мы выгнали потроха и гросю,они так же работали.
показати весь коментар
14.07.2021 12:45 Відповісти
А ты поверил телевизору и зеленому клоуну? Гордись, нелох)
показати весь коментар
14.07.2021 13:26 Відповісти
для того вы их выгнали, что вы есть непуганые идиоты
показати весь коментар
14.07.2021 16:18 Відповісти
Чего это ты так? Не нравится возможность получить 11 лет бесплатной еды и бесплатной комуналки? Ты же сам за это проголосовал!
показати весь коментар
14.07.2021 19:07 Відповісти
За контрабанду на миллион - ничего, за контрабанду на 400$ - до 11 лет. Совсем гребанулись.
показати весь коментар
14.07.2021 13:21 Відповісти
да пускай хоть расстреливают за сувенирные часы привезенные с отпуска, лишь бы не Порошенко!!!
показати весь коментар
14.07.2021 15:26 Відповісти
Твари себе назначили порог 3 миллиона, а плебеи будут отвечать за три колоска. На фонарях по Толстому будут вешать не украинцев, а зелёную шоблу украинцы
показати весь коментар
14.07.2021 15:35 Відповісти
До тех пор пока у власти не будут сами украинцы,а не инородцы,у которых тут гешефт,то так и будет.Народ просто гнобят,зарабатывают на нём сколько можно и на чём только можно.Но народ терпит,значит правильно угадали,выбрали страну,где такое возможно.Терпите дальше.
показати весь коментар
14.07.2021 16:26 Відповісти
Выбрали - жрите
показати весь коментар
14.07.2021 16:53 Відповісти
Цей закон правовий негілізм . Бажання всіх громадян зробити кримінальними злочинцями. Вони що в тій Раді обкололися чи обнюхалися. За 62 дол.США по курсу робити громадян злочинцями !!!! А штрафи які десятки тисяч гривень !!! Я хочу бачити як буде працювати митниця описуючи чемодан з новими речами громадянина , який повернувся з-за кордону і хоче сплатити мито і ПДВ . А інспектор це виписує в квитанції МД-1 , кожний код товару окремо. І хочу бачити протокол складений на громадян за конрабанду на суму більше 1700гривень. От придурки. Цей закон показує рівень знань Верховної Ради і міністрів , самого президента.
показати весь коментар
14.07.2021 17:30 Відповісти
Для зелебобиков наступает новая эра - закажи себе из за границы телефон за 10 300 грн и получи приз 11 лет бесплатной еды и комуналки!
показати весь коментар
14.07.2021 19:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 