Рада одобрила уголовное наказание за контрабанду товаров стоимостью от 1700 гривен
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №5420 в первом чтении проголосовали 255 народных депутатов.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано установление уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование товаров, которое привело или могло привести к неправомерному уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей.
Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс новыми статьями №201-2 "Контрабанда товаров", №201-3 "Контрабанда подакцизных товаров" и №201-4 "Недостоверное декларирование товаров".
Законопроектом предложено установить минимальное наказание за контрабанду товаров в значительном размере (на сумму от 1700 грн) в виде штрафа в размере 10-25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тыс. – 425 тыс. грн).
За контрабанду в крупном размере (на сумму от 10 200 грн) минимальное наказание предусмотрено в виде штрафа в 850 тысяч гривен, а максимальное – в виде лишения свободы на срок до 11 лет.
По статье "Контрабанда подакцизных товаров" минимальное наказание предложено установить в виде штрафа в размере 340 тыс. грн за нелегальное перемещение через границу соответствующих товаров на сумму от 850 грн. Максимальное наказание предложено установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет.
По статье "Недостоверное декларирование товаров" минимальное наказание предложено установить в виде штрафа в размере 17 тыс. грн за внесение в таможенную декларацию недостоверных сведений на сумму от 2,21 тыс. грн. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 11 лет. При этом лицо может быть освобождено от наказания, если до привлечения к ответственности оно уплатило двойной размер неуплаченного таможенного платежа.
Расследовать дела по этим статьям предложено уполномочить Налоговую милицию ГФС до момента полноценного запуска Бюро экономических расследований.
легко найдут в вашем чемодане товар на 1700 гривен
лохи проголосовали, теперь пусть платят ...
Или рубашка, с которой забыл срезать бирку? или джинсы?
Когда-то у меня был случай, таможенница, не имея, за что взять денег, потребовала предоставить документ об экспертизе, что на аудио кассетах в машине нет гостайны!
Оказалось, ****, да, имеет право!
Так что, не сомневайся, толстомордые блюстители границы уже радостно потирают руки.