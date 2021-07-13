Конкурсная комиссия внесла в Кабмин кандидатуры на должность члена НКРЭКУ

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании 13 июля передала на рассмотрение Кабинета министров две кандидатуры на одну вакантную должность члена НКРЭКУ: Александра Формагея и Александра Косянчука.

Как сообщалось, экс-член Комиссии Александр Формагей и замдиректора департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере Александр Косянчук набрали наивысшие баллы по результатам двух этапов собеседований в конкурсе на должность члена НКРЭКУ, передает Интерфакс-Украина.

"Предлагается именно эти две кандидатуры подать на утверждение Кабинета министров, и они уже будут выбирать, кого из этих двух кандидатур назначить на должность члена НКРЭКУ", – сказала секретарь комиссии Светлана Голикова перед началом процедуры голосования.

Согласно ранее обнародованным результатам, Формагей набрал 176,25 балла, Косянчук – 175 баллов.

В топ-пятерку кандидатов по итогам двух собеседований также вошли член НКРЭКУ Оксана Кривенко – 172,5 балла, председатель общественного союза "Энергетический союз" Ольга Тагиева – 171,25 балла, экс-замминистра энергетики Юрий Бойко, наряду с Формагеем возглавивший список кандидатов после первого этапа собеседования, – 170 баллов.

Как сообщалось, конкурс объявлен согласно ст. 8 закона о НКРЭКУ, одна из частей которой предусматривает его объявление за три месяца до окончания срока полномочий того или иного члена регулятора.