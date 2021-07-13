"Метинвест" увеличил прямое участие в шахтоуправлении "Покровское" до 32%

Metinvest B.V. (Нидерланды), холдинговая компания горно-металлургической группы "Метинвест", увеличила прямое участие в ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая область) с 20,868878% до 31,938926%, или 271,01 млн акций, тогда как кипрская "Мисандайко Холдингз Лтд", владевшая 9,989434%, или 84,76 млн акций, вышла из состава акционеров.

Как говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, такую информацию оно получило от Национального депозитария Украины по состоянию на 5 июля, передает Интерфакс-Украина.

Ранее в конце апреля стало известно об увеличении прямого участия Metinvest в ЧАО с 9,989434% до 20,868878% и выходе из состава акционеров Treimur Investments Limited (Британские Виргинские острова), владевшей 9,989434%.

В начале апреля Metinvest B.V. (Нидерланды) объявила о предложении выкупить у миноритариев ш/у "Покровское" акции в рамках процедуры sell-out, так как оно получило контроль над ним через ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев), которому принадлежит 57,29%. В соответствии с утвержденным наблюдательным советом ЧАО решением от 31 марта 2021 года, акции выкупаются по цене 12,8 грн.

Ш/у "Покровское" (ранее – "Красноармейская-Западная №1") – крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

Metinvest B.V. в марте 2021 года установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на конец первого квартала 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited, Treimur Investments Limited (обе – Виргинские острова), Мисандайко Холдингз Лтд (Кипр), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.

Ш/у "Покровское" по итогам января-мая 2021 года нарастило добычу угля на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,8 млн тонн.

Выручка ЧАО в минувшем году снизилась на 13,8% – до 7,37 млрд грн, а чистый убыток из-за курсовых разниц составил 7,25 млрд грн против 925,01 млн грн чистой прибыли годом ранее. Валовая прибыль в 2020 году сократилась в 5,8 раза – до 302,89 млн грн.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценивает установление контроля Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", что позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей с 46% в 2020 году.