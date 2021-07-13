Рада одобрила законопроект о налогообложении э-резидентов (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5270 в первом чтении проголосовали 286 народных депутатов.

Целью документа в пояснительной записке указана оптимизация современной налоговой системы и другого законодательства в Украине в связи с проведением эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства.

В частности, проектом закона предложено дополнить переходные положения Налогового кодекса Подразделом 11 "Особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов", предусматривающий временные, до 31 декабря 2022 года, особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов-предпринимателей.

Проектом предлагается установить, что Е-резидентом-предпринимателем выступает Е-резидент, зарегистрированный на основании его заявления через систему "Э-резидент" физическим лицом - предпринимателем, который выбрал исключительно упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и ставку единого налога, установленную для третьей группы, которая не предусматривает уплату налога на добавленную стоимость. При этом Э-резидент-предприниматель не может использовать труд наемных лиц.

Законопроектом предусматривается, что регистрация Э-резидента предпринимателем не является основанием для признания его резидентом в понимании Налогового кодекса.

Проектом предлагается установить, что налоговым адресом Э-резидента - предпринимателя признается местонахождение администратора. Администратором, в свою очередь, выступает государственное предприятие "Дія", которое администрирует систему "Э-резидент" и выполняет другие, предусмотренные проектом закона функции по деятельности Е-резидентов-предпринимателей.

Проектом закона также предлагается норма, согласно которой Э-резидент-предприниматель может осуществлять исключительно такие виды хозяйственной деятельности: издание компьютерных игр (58.21 КВЭД); издание другого программного обеспечения (58.29 КВЭД); компьютерное программирование (62.01 КВЭД); другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем (62.09 КВЭД); обработки данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность (63.11 КВЭД) и др.

Законопроектом предусмотрено положение, согласно которому Э-резидент-предприниматель для осуществления предпринимательской деятельности имеет право на открытие счета только в одном самостоятельно выбранном им банковском учреждении на территории Украины.

Проектом закона также предлагается установить специальные правила отчетности Э-резидентов-предпринимателей, а также предусмотреть порядок проведения расчетов физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных электронными резидентами, исключительно в безналичной форме.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Минцифры уже получило 1300 предварительных заявок на статус э-резидента из разных стран.

"Две недели назад мы запустили лендинг проекта на международную аудиторию. И уже получили 1300 предварительных заявок на статус е-резидента из разных стран", - написал Федоров на своем канале в Telegram.

По его словам, первой страной и самым успешным примером запуска э-резидентства стала Эстония, которая за шесть лет получила более 80 тыс. э-резидентов и плюс 54 млн платежей в госбюджет.

Как сообщалось, Кабинет министров в июне 2020 года одобрил запуск эксперимента по внедрению в Украине электронного резидентства, а также утвердил соответствующий порядок.

В Минцифры отмечали, что проект создается прежде всего для представителей креативных индустрий – IТ, маркетинг, реклама, гейминг. Благодаря электронному резидентству иностранцы смогут получать онлайн украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность открыть онлайн счет в украинском банке, а также упрощенный доступ к административным услугам в Украине.