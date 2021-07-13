Минэкономики вновь повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,87 грн/литр и дизтоплива – 22,60 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на середину июля.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,87 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 29,60грн/литр, передает Интерфакс-Украина.

По сравнению началом месяца средняя цена на бензин выросла на 0,23 грн/литр, на ДТ – на 0,05 грн/литр.

Ранее сообщалось, что средняя цена по стране бензина А-92 на прошлой неделе выросла на 43 копейки и составила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 копеек – до 30,13 грн/л, а дизельное топливо прибавило 18 копеек – до 28,40 грн/л.

Как сообщалось, в настоящее время действие карантина на территории Украины установлено до 31 августа 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяет Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.