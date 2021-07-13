Рада одобрила признанный коррупционным законопроект о расширении полномочий АМКУ

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5431 в первом чтении проголосовали 245 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на усиление полномочий Антимонопольного комитета с целью эффективного расследования нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и обеспечения баланса соблюдение интересов субъектов хозяйствования.

При этом Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики указывает, что законопроект №5431 несет коррупционные риски.

Как отмечал первый замглавы комитета ВР Ярослав Юрчишин, законопроектом предлагается наделить АМКУ следующими полномочиями: проводить следственные действия по месту жительства, а также отказывать в расследование сговоров, если сфера, в которой они происходят, не относится к приоритетным по мнению самого АМКУ.

При этом принятие законопроекта поддерживала глава АМКУ Ольга Пищанская, указывая, что действующий закон об АМКУ был принят еще в 1993 году и существенно устарел.

В свою очередь против существующей редакции законопроекта выступает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

В организации считают, что нормы законопроекта №5431 предлагают наделить АМКУ несвойственными полномочиями, в частности, проводить проверки помещений физлиц по решению суда, что открывает пространство для потенциальных злоупотреблений и давления на бизнес.

Законопроект также предлагает наделить комитет правом определять приоритетность и категории дел, заявления по которым будут оставлены без рассмотрения. ЕБА указывает на ручное управление перечнем объектов исследования, что создаст искусственные преграды для защиты прав граждан и противоречит принципу верховенства права и равенства всех перед законом.

Ассоциация также раскритиковала норму законопроекта, которая предполагает право АМКУ на доступ ко всем автоматизированным реестрам, базам данных и других систем сбора и обработки информации, ведомостей в собственности госорганов или органов местного самоуправления.