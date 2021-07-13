В Раде не хватило голосов для легализации медицинского каннабиса

Верховная Рада отправила на доработку законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (законопроект №5596).

За такое решение на заседании 13 июля проголосовали 240 депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект №5596, в частности, предлагает ввести ограниченный и контролируемый оборот каннабиса в медицинских и научных целях, усиленный контроль за его оборотом, электронный реестр всех препаратов на основе каннабиса и систему их отпуска исключительно по электронному рецепту.

Кроме того, законопроект предусматривает лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медканнабиса, отчетность и представление информации контролирующим органам, клинические испытания и научные исследования по медицинскому каннабису, а также регулирование содержания веществ каннабиса в соответствии с европейским законодательством.

Законопроект предусматривает классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК): медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%) и Cannabis с высоким содержание ТГК (более 1%) а также промышленная конопля, содержание ТГК в сухой массе которой не превышает 0,2%.

По мнению авторов документа, он должен дать толчок развитию меднауки и фармпромышленности путем внедрения возможности использования конопли в лечебных и исследовательских целях. Законопроект также должен обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить коноплю для применения в лечебных целях в соответствии с медпоказаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.

Как сообщалось, ранее глава благотворительной организации (БО) "100% Жизни" Дмитрий Шерембей заявил, что законопроект о легализации медканнабиса поддержали все официальные институции, в том числе высшие иерархи церквей, президент Украины и глава профильного парламентского комитета.

При этом Шерембей отметил, что в Украине в целом нет опыта применения каннабиоидов в медицинских целях и нет никакой исторической статистики потребления, которая позволила бы оценить потребность. Вместе с тем, по оценке Шерембея, в медицинском каннабисе нуждаются около 2,5 млн украинцев, которые испытывают хронические боли, не снимаемые другими препаратами, в том числе онкопациенты, пациенты с эпилепсией, психическими расстройствами.

Шерембей подчеркнул, что в настоящее время в Украине зарегистрированы и применяются около 60 наркосодержащих препаратов, "которые намного тяжелее и сложнее, чем каннабиоиды, и которые вызывают конкретную наркозависимость".