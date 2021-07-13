Разумков созвал еще одно внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 16:00 в четверг, 16 июля, по требованию президента Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба парламента, на внеочередном заседании планируется рассмотреть 13 законопроектов.

Большинство включенных в повестку дня проектов документов связаны с реализацией экологической политики и контроля за вредными выбросами.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине (№5463), об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576), о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества (№4572), об особенностях предоставления электронных публичных услуг (№5495), а также изменения в закон о госбюджете для выделения средств на так называемую "большую реставрацию" (№5551-2).

Как сообщалось, Верховная Рада провела внеочередное заседание во вторник, 14 июля, на котором приняла четыре законопроекта.