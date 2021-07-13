БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Разумков созвал еще одно внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 16:00 в четверг, 16 июля, по требованию президента Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба парламента, на внеочередном заседании планируется рассмотреть 13 законопроектов.

Большинство включенных в повестку дня проектов документов связаны с реализацией экологической политики и контроля за вредными выбросами.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект "О реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине (№5463), об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576), о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества (№4572), об особенностях предоставления электронных публичных услуг (№5495), а также изменения в закон о госбюджете для выделения средств на так называемую "большую реставрацию" (№5551-2).

Как сообщалось, Верховная Рада провела внеочередное заседание во вторник, 14 июля, на котором приняла четыре законопроекта.

ВР (2937) Зеленський Володимир (2578) парламент (1986) Разумков Дмитро (78)
Какие нынче взятки за приватизацию, мусорье конченное?
13.07.2021 23:27 Відповісти

