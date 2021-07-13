Шебелинский завод "Укргаздобычи" увеличил производство бензина на 84%

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (Šhebel) в январе-июне 2021 года увеличил объем переработки сырья на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 236 тыс. тонн.

Предприятие в первом полугодии увеличило производство бензина Šhebel 95 на 83,8% к январю-июню 2020 года – до 24 тыс. тонн, дизельного топлива ДТ Shebel – на 11,5%, до 42 тыс. тонн. Выпуск газа нефтяного сжиженного Šhebel LPG вырос на 0,1% – до 73 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

В январе-июне текущего года Шебелинский НПЗ также увеличил объем реализации горючего через собственную сеть АЗС U.GO на 7,7%, – до 8,3 тыс. тонн. В частности, выросли продажи горючего Šhebel 95 на 49,6% – до 1,7 тыс. тонн и дизельного топлива на 42,5% – до 764 тонн.

Как сообщалось, Шебелинский НПЗ в 2020 году сократил переработку нефтяного сырья на 10,6% (на 50,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 422,5 тыс. тонн.

Шебелинский НПЗ в 2020 году снизил производство бензина на 6,3% (на 9,4 тыс. тонн) – до 139,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 14,8% (на 13,1 тыс. тонн), до 75,2 тыс. тонн, мазута – на 39,1% (на 15,1 тыс. тонн), до 23,5 тыс. тонн. Кроме того, производство LPG в 2020 году составило 144 тыс. тонн.

Шебелинский ГПЗ принадлежит АО "Укргаздобыча", 100-процентной "дочке" НАК "Нафтогаз Украины", входит в нефтяной дивизион группы.

В нефтяной дивизион также входят Яблунивское отделение по переработке газа (ОПГ), технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базиливщина", а также три установки подготовки газа Тимофеевское, Юлиевское и Солоховское ОПГ.

С 2018 года продукция ШНПЗ реализуется на рынке под брендом Šhebel.