Минобразования обнародовало объем госзаказа на 2021 год

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2021 году. Документом, который разработан Минэкономики совместно с Министерством образования и науки, утверждены объемы государственного заказа в 2021 году и перечень государственных заказчиков.

Об этом говорится в сообщении Минобразования.

"В этом году совместно с Министерством экономики Украины определены приоритетные отрасли для подготовки специалистов, необходимых рынку труда. Государственный заказ увеличен на инженерно-технические и естественные специальности, в частности такие, как "кибербезопасность", "микро- и наносистемная техника", "биотехнологии и биоинженерия", "биомедицинская инженерия", "авионика"", – отметил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В связи с увеличением количества выпускников 11 классов учреждений общего среднего образования было увеличено количество государственного заказа на бюджетные места.

Общий объем государственного заказа в 2021 году составляет 188 тыс. 938 специалистов, в том числе:

37 тыс. 466 профессиональных младших и младших бакалавров;

87 тыс. 739 бакалавров;

59 тыс. 986 магистров.

На подготовку бакалавров в учреждениях высшего образования, относящихся к сфере управления Минобразования, госзаказ увеличен на такие отрасли технического и образовательного профиля:

"Автоматизация и приборостроение" – 26,99%;

"Механическая инженерия" – 17,73%;

"Архитектура и строительство" – 14,2%;

"Аграрные науки и продовольствие" – 12,59%;

"Химическая и биоинженерия" – 9,43%;

"Биология" – 9,38%;

"Образование" – 6,54%;

"Электроника и телекоммуникации" – 6,57%;

"Естественные науки" – 6,45%;

"Электрическая инженерия" – 6,37%;

"Информационные технологии" – 5,57%;

"Математика и статистика" – 5,51%;

"Социальная работа" – 3,64%;

"Транспорт" – 3,43%;

"Культура и искусство" – 1,89%.

В то же время уменьшено количество государственных мест на получение образовательной степени "Бакалавр" на такие отрасли:

"Право" - 30%;

Управление и администрирование" – 27,73%;

"Социальные и поведенческие науки" – 28,24%.

На подготовку магистров для учреждений высшего образования, относящихся к сфере управления Минобразования, выделено 47 тыс. 865 мест. В 2021 году в магистратуру увеличен объем на следующие отрасли: "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Электроника и телекоммуникации", "Производство и технологии" и "Архитектура строительства".

На аспирантуру объем государственных мест составляет 3 тыс. 125 (2 тыс. 600 – стационарная форма обучения, 525 – вечерняя форма) и 305 на докторантуру. По сравнению с 2020 годом объем государственного заказа на подготовку научно-педагогических кадров через аспирантуру в учреждениях высшего образования МОН увеличен на 100 человек дневной формы обучения, через докторантуру – на 10 человек.

Для обеспечения государственного заказа на 2021 год правительство направило 42,5 млрд грн, в частности:

на подготовку младших и профессиональных младших бакалавров, бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров – 39,8 млрд грн;

на подготовку рабочих кадров – 567,4 млн грн;

на повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) – 2,2 млрд грн.

Также продолжается конкурсный отбор исполнителей государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2021 году.