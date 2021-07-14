Украина снизила импорт нефти за полгода на 35%

Украина в январе-июне 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 34,6% (на 267,82 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 505,69 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за шесть месяцев импортировано сырья на $207,81 млн, что на 21,5% меньше, чем в январе-июне-2020 ($264,69 млн), передает Интерфакс-Украина.

В том числе из Азербайджана – на $207,42 млн, Ливии – на $0,39 млн.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,96 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,13 млн. Этот объем в марте экспортировал международный трейдер Trafigura. Ресурс был приобретен у АО "Укртранснафта", которая в свою очередь купила его весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

В январе-июне прошлого года Украина не осуществляла экспорт нефти.

Ранее сообщалось, что транзит нефти по территории Украины трубопроводным транспортом в страны Европы и Беларусь в январе-июне 2021 года снизился на 2,2% (на 132 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,91 млн тонн.