В Великобритании конфисковали криптовалюту на рекордные 180 миллионов фунтов

Полиция Великобритании изъяла в Лондоне криптовалюту на рекордную сумму 180 млн фунтов стерлингов, связанную с международным отмыванием денег.

Об этом сообщает ВВС.

Арест является крупнейшим в своем роде в Великобритании. Предыдущий рекорд был установлен, когда 24 июня было конфисковано криптовалюту на сумму 114 млн фунтов стерлингов.

39-летняя женщина, арестованная по подозрению в отмывании денег 24 июня, была допрошена в связи с новым арестом. С тех пор она была освобождена под залог.

В полиции не раскрывали детали, какая именно криптовалюта была конфискована.

