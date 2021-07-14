В Украине зафиксировали 547 новых случаев COVID-19

На утро 14 июля в Украине зафиксировали 547 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 34 ребенка и 23 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 409 человек, умерло 25 пациентов, выздоровело –797. Кроме того, совершили 43 649 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 242 245 человек, выздоровело – 2 179 076, летальных случаев зафиксировали 52 665, также провели 11 082 234 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 415 054 человек, за прошедшие сутки – 101 246. Полностью иммунизированы 1 258 703 украинца.

Днем ранее, 13 июля, сообщали о 481 новом случае заболевания COVID-19, 12 июля – о 174 новых случаях.