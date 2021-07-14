Бюджет недополучил от аренды госимущества за год 2,8 миллиарда, – Счетная палата

В 2020 году Государственный бюджет недополучил 2,8 млрд грн арендной платы за использование целостными имущественными комплексами и другим госимуществом.

Об этом свидетельствует анализ отчета Фонда государственного имущества за 2020 год в части, который влияет на выполнение государственного бюджета, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Отмечается, что план поступлений от аренды целостных имущественных комплексов и другого госимущества не выполнен. В течение 2020 года в госбюджет поступило 1,3 млрд грн (31,7% от запланированного).

"Несвоевременность принятия Кабинетом министров соответствующих нормативно-правовых актов привела к незаключению новых договоров о передаче госимущества в аренду и, как следствие, – к непоступлению средств в госбюджет", – говорится в сообщении.

Всего в госбюджет в 2020 году от приватизации, аренды госимущества и дивидендов от субъектов хозяйствования под управлением Фонда поступило 3,8 млрд грн (на 29,4% больше, чем в 2019 году).

О дивидендов и отчислений доли чистой прибыли акционерных обществ, которые пребывают в сфере управления ФГИ, поступило всего 260,56 млн грн, что в 3,2 раза меньше, чем в 2019 году (840 млн грн).

Однако, вследствие установления в 2020 году парламентом временного моратория на продажу объектов большой приватизации и уменьшения планового задания по поступлениям средств от приватизации в 24 раза (с 12 млрд грн до 500 млн грн), Фонд перевыполнил план поступлений от приватизации госимущества.

Так, от продажи 451 объекта малой приватизации госбюджет получил 2,25 млрд грн, или 449,63% от запланированного показателя.