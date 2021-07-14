Одесский припортовый завод сменил поставщика газа
Победителем третьего этапа процедуры отбора на заказчика работ по переработке давальческого сырья для АО "Одесский припортовый завод" стала сингапурская компания Dachex Shipping Pte. Ltd.
Об этом сообщает пресс-служба завода.
Отмечается, что компания предложила лучшие дополнительные условия сотрудничества, а именно: заключение договора финансирования (беспроцентного займа) на сумму до $20 млн сроком на два года.
Напомним, 20 апреля ОПЗ по результатам электронного аукциона должен был принять решение об определении победителя процедуры отбора. Однако 19 апреля в адрес ОПЗ поступило постановление Хозяйственного суда Одесской области об обеспечении иска ООО "Юнайтед Энерджи".
"Данным постановлением, в частности, запрещено АО "ОПЗ" "совершать любые действия в рамках проведения отбора по процедуре отбора, определения заказчика работ по переработке давальческого сырья", – сказано в сообщении. ОПЗ отметил, что принял необходимые меры для обжалования вышеупомянутого постановления.
"Но пока, во исполнение решения суда, АО "ОПЗ" вынужденно воздержаться от совершения каких-либо действий в рамках выполнения процедур отбора", – говорилось в сообщении предприятия.
При этом, согласно информации ОПЗ, ООО "Юнайтед Энерджи" не подавало заявку на участие в отборе. Как писал БизнесЦензор, эта компания близка к Игорю Коломойскому и в последние годы стала одним из крупнейших энерготрейдеров благодаря выгодным для себя контрактам с государственными генерирующими компаниями. В то же время в отборе поставщика газа для ОПЗ участвовала еще одна связанная с олигархом компания – ЧАО "Укрнефтебурение", но ее не допустили к участию в аукционе.
Напомним, "Одесский припортовый завод" в прошлом году несколько раз переносил проведение конкурса по отбору поставщика газа на давальческих условиях. В это время периодически продлевался договор с нынешним поставщиком – ООО "Агро Газ Трейдинг".
