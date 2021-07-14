Цены на нефть падают на фоне сокращения импорта в Китай

Цены на нефть снижаются 14 июля из-за опасений будущего спроса, первым сигналом которого послужило падение импорта сырой нефти в Китай в первом полугодии, при этом мировая экономика по-прежнему восстанавливается после пандемии COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на Investing.com, передает Укринформ.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $76,26 за баррель, что на $0,23 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX снизилась на $0,3 (0,4%) - до $74,95 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $76,49 и $75,25 соответственно.

Импорт сырой нефти в Китай упал на 3% в период с января по июнь по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это первое сокращение с 2013 года. Оно обусловлено нехваткой импортных квот, техническим обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов и ростом мировых цен.

"Импорт был сокращен, поскольку рост цен на сырую нефть подорвал рентабельность нефтеперерабатывающих заводов. Если ОПЕК не согласится в ближайшее время увеличить предложение, высокие цены на нефть, вероятно, приведут к падению спроса на еще более чувствительных к затратам развивающихся рынках, особенно в Индии", — говорится в сообщении Eurasia Group.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире остается в центре внимания рынка. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.