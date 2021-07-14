Евросоюз решил отменить ограничения на въезд для украинцев (обновлено)

Послы стран-членов Европейского союза приняли решение добавить Украину в список стран, к гражданам которых не будут применяться ограничения на въезд.

Об этом сообщил кореспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС решили добавить Украину в список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Список должен быть официально обновлен завтра", – написал он.

Позднее эту информацию подтвердили в Европейском совете, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, я могу подтвердить, что соответствующее решение было принято сегодня послами. Далее до конца недели оно будет оформлено по письменной процедуре", – сообщили в пресс-службе европейской институции.

По словам журналиста, в этом списке уже находятся Молдова, Армения и Азербайджан.