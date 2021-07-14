Минэнерго предложило обязать всех производителей продавать электроэнергию на бирже

Министерство энергетики предлагает внести изменения в законодательство с целью решения кризисной ситуации на рынке электроэнергии.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает пресс-служба министерства.

По его словам, Минэнерго предлагает ввести такие правила на рынке электроэнергии:

требование для всех производителей независимо от формы собственности продавать электроэнергию исключительно на аукционах через биржи;

установить четкие правила для создания бирж, чтобы они обеспечивали надежность и беспристрастность;

ввести новый индикатив цены электрической энергии – цену на рынке двусторонних договоров;

отменить требование для государственной генерации, на которое возложены специальные обязанности на рынке электрической энергии, продавать 10% от общего отпуска электроэнергии на рынке "на сутки наперед" (РСН).

"После внедрения законодательных изменений примерно месяц понадобится рынку, чтобы начать полноценно работать по новым правилам. Создание бирж, восприятие и усвоения участниками рынка новых правил, осознание того, что цивилизованная торговля и долгосрочные гарантии – это реальная возможность строить перспективный и успешный бизнес, цивилизационный отход от практики поиска ситуативной временной выгоды, которая нужна лишь наскоро созданным трейдерам однодневкам. Такие изменения действительно приблизят Украину к цивилизованным европейским рынкам, а также создадут потенциал для перспективного развития генерации, независимо от формы собственности компаний", – считает Юрий Власенко.

Как сообщалось, на минувшей неделе НКРЭКУ приняла ряд экстренных решений после рекордного обвала цен на электроэнергию на Рынке на сутки вперед (РСВ). Регулятор отмечал, что падение цены вызвано действиями трейдера "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, который перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора.

При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чергова криза на ринку електроенергії. Чому і як її зробив ДТЕК Ахметова