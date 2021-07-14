Госэкоинспекция начала проверять качество бензина на АЗС в лабораториях

Государственная экологическая инспекция начала отбор проб горюче-смазочной продукции для проверки ее качества в лаборатории в рамках рыночного надзора.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба Госэкоинспекции.

"Первые пробы горючего были взяты во время проверки ООО "Нива-1" в Одессе и ООО "Юг Контакт" в Херсоне. По результатам выводов аккредитованной лаборатории ООО "Инспекторат Украина" автомобильные бензины и дизельные топлива этих предприятий отвечали требованиям технического регламента", ÷ отметил он.

По его словам, начало лабораторных исследований топливно-масляной продукции - очень важный шаг к более эффективному рыночному надзору, результатом которого будет гарантия высокого качества горючего для покупателей. Отмечается, что ранее специалисты ГЭИ могли проводить только документальные проверки предприятий, контролируя наличие паспортов качества топлива, документов на присадки и их соответствие техрегламенту.

"За первое полугодие 2021 года ГЭИ провела более 600 мероприятий государственного рыночного надзора, по результатам которых принято почти 1000 решений о принятии ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия или ограничения предоставления продукции на рынке", – уточнил Малеваный.

Он добавил, что к нарушителям были применены административно-хозяйственные санкции на общую сумму 9,6 млн грн, что более чем в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.