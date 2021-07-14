БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Путин пообещал Лукашенко новые кредиты для Беларуси

На переговорах в Петербурге российский президент Владимир Путин пообещал захватившему власть в Беларуси президенту Александру Лукашенко предоставить новые кредиты в связи с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Кроме того, на переговорах Путин согласился сохранить цену на газ для Беларуси в 2022 году на уровне 2021 года.

Песков добавил, что стороны также согласовали ряд мер по сотрудничеству в конкретных отраслях, в частности в энергетике.

Кроме того, два лидера, по его словам, "выработали шаги по работе в таких областях, как таможенное, налоговое регулирование, энергетика" и "подвели итоги дискуссий, имевших место в рамках комиссии высокого уровня с участием российских и белорусских представителей, а также глав правительств".

Как сообщалось, в сентябре 2020 года российский президент Владмир Путин заявил, что Россия предоставит правительству Александра Лукашенко кредит в размере $1,5 млрд.

Однако в декабре 2020 года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Беларуси межгосударственного кредита только на $1 млрд.

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года проходят акции протеста и столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с объявленным результатам выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12%. Для подавления протестов захвативший власть в стране президент Лукашенко использовал неофициальную помощь РФ.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс
Білорусь (1599) кредит (3397) Лукашенко Олександр (243) путін володимир (1112)
