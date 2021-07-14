БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин вернул доплаты к пенсиям для бывших милиционеров и военнослужащих (обновлено)

Почти 400 тыс. военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты.

Соответствующее решение принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, в частности, устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 тыс. грн и минимальную пенсионную выплату в размере 3 854 грн. Кроме того, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, потерявших тружоспособность.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в июне 2021 года завершился период выплаты повышенного размера пенсии для бывших военнослужащих и пенсионеров органов внутреннних дел (милиции). При этом пенсии для этой категории не повышались с 2016 года.

"Суммарная выплата пенсии с этой доплатой с с 1 июля 2021 года уменьшилась до месячного размере пенсии и средний размер этой выплаты составляет 2 000 гривен", – сказано в документе.

Кроме того, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим в 2018 году их пенсии также не индексировались, а диспропорция в размерах пенсий в зависимости от времени их назначения превышает 70%. При этом минимальные пенсионные выплаты для военнослужащих составляют 2000-2700 грн.

В связи с этим постановлением Кабмина предлагается с 1 июля установить ежемесячную доплату к пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел (милиции) в размере 2000 грн, установив минимальную пенсию для этой категории в размере 3 854 грн.

Кроме того, предложено повысить минимальную пенсионную выплату для участников боевых действий до 3 893,4 грн.

По расчетам пенсионного фонда, дополнительные расходы госбюджета на эти цели в июле-декабре 2021 года соатвят 5,31 млрд грн.

Как отмечал бывший вице-премьер Павел Розенко, надбавки к пенсиям военных в последние годы уже выплачивались, согласно постановлению от 21 февраля 2018 года №103 "О перерасчете пенсий лицам, которые освобождены с военной службы, и некоторым другим категориям лиц". В то же время 1 июля закончилось действие документа, соответственно, надбавки в размере от 500 до 4,5 тыс. грн перестали выплачиваться. По его словам, 1 июля должен был быть проведен полноценный перерасчет пенсий бывшим военным и работникам МВД. Однако, этого не произошло.

Джерело:  Telegram
бардак. какие-то надбавки, премии, кому-то делают индексация, кому-то нет, у кого-то оклады и пенсии прописаны в специальном законе, привязаны к прожиточному минимуму, у других вписана конкретная цифра в постановлении кабмина лохматых годов. Ну такой бред на голову не надеть.
с 1991 года полный треш.
14.07.2021 14:58 Відповісти
Ага, мусора которые вышли на пенсию до 14 которые на
фую вертели неню, такие же генералы, писдящие все из армии,
клухи в паспортных столах, в полковничьих чинах, завали хебало
мусорок
14.07.2021 20:12 Відповісти
С какого хйуя ?за то что мусора поорали толпой .а почему их неразогнали дубинкамии?
14.07.2021 15:09 Відповісти
развод для зебилов
14.07.2021 15:26 Відповісти
А совесть есть?Как тем выживать,кто 1800 грн получает пенсии.Ниже прожиточного минимума официального.Не говоря уже о реальном....(
14.07.2021 15:28 Відповісти
А работать не пробовал ?
14.07.2021 20:05 Відповісти
А всем остальным доплата 100-200 грн.И где справедливость?
14.07.2021 18:09 Відповісти
Да в чем вопрос ? Военкомат и на фронт за пенсией или пулей. Писдеть вы все горазды и воровать почем зря.
14.07.2021 20:03 Відповісти
Я в отличие от тебя паразита заработал три пенсии и все оплатил налогами ,получаю естественно одну .У меня военная пенсия, научная ,заработанная после увольнения и трудовой стаж 51 год. Так что дрыщ получай то что заработал и не скули проснувшись с перепоя. Привет Шариков от профессора Преображенского. А хочешь быть человеком ,будь им а не скотиной.
14.07.2021 21:50 Відповісти
ты такой же проФФесор,как кива и янык .Поверь,со стороны виднее !
14.07.2021 23:33 Відповісти
А я вижу, что ты просто завистливое быдло не способное ни страну защитить ни пенсию заработать. вы потомки шариковых , ненавидящих всех кто лучше вас. Правильно что вас и держат за скот.
15.07.2021 06:02 Відповісти
твои мусорские высеры говорят за тебя гораздо точнее,чем ты себя воображаеш.Вот, дотянуться бы до твоей мезкой проФФесорской рожи и рихтануть,чтобы опять человекообразного сделать...
15.07.2021 14:11 Відповісти
события 14 года показали,что армия была паркетно-декоративная,т.е при наличии профессиональной Армии раша не совершила бы агрессию против Украины . В то время, как раша вторглась в Украину, многие нынешние военные пенсионеры штурмовали ПФ !!!!!!!!!!! НИ чести ,ни совести!Повышение военной пенсии тем военным,кто с оружием встал на защиту Украины- это и по совести и по закону,и выражение уважения.
15.07.2021 11:30 Відповісти

