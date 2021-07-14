Кабмин вернул доплаты к пенсиям для бывших милиционеров и военнослужащих (обновлено)

Почти 400 тыс. военнослужащих и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты.

Соответствующее решение принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам премьера, в частности, устанавливается ежемесячная доплата в сумме 2 тыс. грн и минимальную пенсионную выплату в размере 3 854 грн. Кроме того, предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, потерявших тружоспособность.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, в июне 2021 года завершился период выплаты повышенного размера пенсии для бывших военнослужащих и пенсионеров органов внутреннних дел (милиции). При этом пенсии для этой категории не повышались с 2016 года.

"Суммарная выплата пенсии с этой доплатой с с 1 июля 2021 года уменьшилась до месячного размере пенсии и средний размер этой выплаты составляет 2 000 гривен", – сказано в документе.

Кроме того, после перерасчета пенсий бывшим военнослужащим в 2018 году их пенсии также не индексировались, а диспропорция в размерах пенсий в зависимости от времени их назначения превышает 70%. При этом минимальные пенсионные выплаты для военнослужащих составляют 2000-2700 грн.

В связи с этим постановлением Кабмина предлагается с 1 июля установить ежемесячную доплату к пенсии бывшим военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел (милиции) в размере 2000 грн, установив минимальную пенсию для этой категории в размере 3 854 грн.

Кроме того, предложено повысить минимальную пенсионную выплату для участников боевых действий до 3 893,4 грн.

По расчетам пенсионного фонда, дополнительные расходы госбюджета на эти цели в июле-декабре 2021 года соатвят 5,31 млрд грн.

Как отмечал бывший вице-премьер Павел Розенко, надбавки к пенсиям военных в последние годы уже выплачивались, согласно постановлению от 21 февраля 2018 года №103 "О перерасчете пенсий лицам, которые освобождены с военной службы, и некоторым другим категориям лиц". В то же время 1 июля закончилось действие документа, соответственно, надбавки в размере от 500 до 4,5 тыс. грн перестали выплачиваться. По его словам, 1 июля должен был быть проведен полноценный перерасчет пенсий бывшим военным и работникам МВД. Однако, этого не произошло.