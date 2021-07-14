БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
На выплату зарплат шахтерам не хватает 2,9 миллиарда, – Минэнерго

Кабинет министров дополнительно выделил 393,05 млн грн на погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками государственных шахт, которая на начало июля составляла 1,33 млрд грн. Дефицит средств на финансирование этой статьи расходов до конца года составляет 2,9 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 14 июля, по процедуре без обсуждения.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в госбюджете на 2021 год предусмотрено 3,12 млрд грн на финансирование программы "Реструктуризация угольной отрасли".

Однако за первое полугодие из указанной суммы уже выплачено для погашение долгов по зарплате перед шахтерами государственных шахт 2,29 млрд грн, поэтому из предусмотренных в госбюджете на эти цели средств осталось всего 777,65 млн грн.

В то же время задолженность по зарплате перед шахтерами по итогам первого полугодия 2021 года составляет 1,33 млрд грн, из них 1 млрд грн – долг, который возник с начала года.

При этом убытки от реализации угля государственными шахтами в первом полугодии составили 2,81 млрд грн.

"Учитывая вышеуказанное, дефицит средств на выплату зарплаты до конца 2021 года составляет 2,9 млрд грн", – отмечается в документе.

В связи с этим постановлением Кабмина предложено дополнительно выделить на выплату задолженности по зарплате перед шахтерами 393,05 млн грн за счет уменьшения расходов, предусмотренных Минэнерго по программе "Меры по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий".

Как сообщалось, еще в феврале 2020 года президент Владимир Зеленский поручил погасить задолженность по зарплате перед шахтерами в ближайшие месяцы, которая на тов ремя составляла около 1,1 млрд грн. Зеленский также обещал приостановить выплату зарплат членам правительства, если этого не будет сделано.

Топ коментарі
+6
Если учесть, что шахтеры особо не обделены умом, то минимум 80% из них сходили на выборы по-приколу. Зато теперь смогут поржать с того, что при бубочке они остались без зарплат.
показати весь коментар
14.07.2021 19:00 Відповісти
+5
В 2018-м году, как и три года до этогг,нафтогаз был очень прибыльным. Просто в 2020-м кто-то начал очень сильно тырить наши деньги.
показати весь коментар
14.07.2021 19:02 Відповісти
+4
пусть вводят трудодни и продуктовые карточки - хотели совок-2 ну вот же он!!!
показати весь коментар
14.07.2021 19:22 Відповісти
У меня нет высшего образования и я не могу понять,почему в убыточных гос.предприятиях(Укрзализниця,Нафтогаз и т.д.) деньги на зарплаты по несколько сотен тысяч гривень членам наб.советов,директорам,топ-менеджерам всегда есть,а шахтёрам нет?Кто-то грамотный может мне это объяснить?Заранее спасибо.
показати весь коментар
14.07.2021 18:57 Відповісти
В 2018-м году, как и три года до этогг,нафтогаз был очень прибыльным. Просто в 2020-м кто-то начал очень сильно тырить наши деньги.
показати весь коментар
14.07.2021 19:02 Відповісти
мафия
показати весь коментар
14.07.2021 19:20 Відповісти
одолжите у лещенко
показати весь коментар
15.07.2021 12:42 Відповісти
Если учесть, что шахтеры особо не обделены умом, то минимум 80% из них сходили на выборы по-приколу. Зато теперь смогут поржать с того, что при бубочке они остались без зарплат.
показати весь коментар
14.07.2021 19:00 Відповісти
какой вы жестокий.... онижедети....
показати весь коментар
14.07.2021 19:21 Відповісти
Вас бы хотя бы на денек в забой, да в самоспасателе на брюхе по лаве проползти для понятия об их труде. Более опасного и требующего смекалки труда я не видел. Зато открывающий ногой дверь в АП при всех президентах Ахметов зажимая трудягам зарплаты и заставляя их работать за двоих по максимуму сокращая штат, пиарится на своей "великой добродетели" для Лугандонии. Святой блин.
показати весь коментар
15.07.2021 05:12 Відповісти
Прямо всплакнул. А потом эти же трудяги бегут голосовать за каког-нибудь Новинского . Добровольный раб намного хуже раба подневольного!
показати весь коментар
15.07.2021 07:11 Відповісти
А кому неужен такой уголь У нас на шахте 700 чел..ползают как вы пишите..на брюхе..рубают 50 т в сутки..на 700 человек..да это ЗОЛОТОЙ УГОЛЬ!!! Вот и посчитайте его себестоимость ....
показати весь коментар
15.07.2021 11:15 Відповісти
так передайте же норным кротам нашу озабоченность.
показати весь коментар
14.07.2021 19:08 Відповісти
пусть вводят трудодни и продуктовые карточки - хотели совок-2 ну вот же он!!!
показати весь коментар
14.07.2021 19:22 Відповісти
А воровать меньше на "Вэлыком крадивныцтве" не пробовали?
показати весь коментар
14.07.2021 22:01 Відповісти
ЕСЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ГОТОВ ПОСАДИТЬ АХМЕТОВА, ТО ПУСТЬ БЕГАЕТ ЗА НИМ КАК ПАНИКОВСКИЙ : " ДАЙ СТО МИЛЛИОНОВ " !)
показати весь коментар
14.07.2021 22:26 Відповісти
Потрібно напечатати , шоб всім хватало.
показати весь коментар
15.07.2021 00:18 Відповісти
Пусть едут в Киев и перекрывают Хрещатик
показати весь коментар
15.07.2021 08:03 Відповісти
Как это зарплату шахтерам,могут подождать,нужно кормить гениев из набсоветов,отдать много денег левым возвратчикам пдв,потратить на шашлык с журнашлюшками и конечно же не обделить зеленых аферистичных энергетиков.
показати весь коментар
15.07.2021 09:26 Відповісти
Головне мєнтам і чинушам вчасно платіть
показати весь коментар
15.07.2021 10:06 Відповісти
Деньги шахтеров ушли владельцам зеленой энергетики.
показати весь коментар
15.07.2021 14:13 Відповісти
Зато теперь известно на какую сумму Нафтогаз Украины профинансировал Меркель и ее - прокремлевскую ХДС - на 2.9 млрд
показати весь коментар
15.07.2021 14:21 Відповісти
Замість заробітної плати шахтарі можуть дивитися "Сватів", за це "покращення" вони в тому числі голосували)
показати весь коментар
15.07.2021 14:31 Відповісти
А в это время сегодня:
Рада одобрила введение налоговых льгот для казино и лотерей



Зеленые, так чья вы власть?
показати весь коментар
15.07.2021 15:06 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3277275/rada_so_vtoroyi_popytki_odobrila_vvedenie_nalogovyh_lgot_dlya_kazino_i_lotereyi
показати весь коментар
15.07.2021 15:35 Відповісти

