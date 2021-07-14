На выплату зарплат шахтерам не хватает 2,9 миллиарда, – Минэнерго

Кабинет министров дополнительно выделил 393,05 млн грн на погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками государственных шахт, которая на начало июля составляла 1,33 млрд грн. Дефицит средств на финансирование этой статьи расходов до конца года составляет 2,9 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 14 июля, по процедуре без обсуждения.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в госбюджете на 2021 год предусмотрено 3,12 млрд грн на финансирование программы "Реструктуризация угольной отрасли".

Однако за первое полугодие из указанной суммы уже выплачено для погашение долгов по зарплате перед шахтерами государственных шахт 2,29 млрд грн, поэтому из предусмотренных в госбюджете на эти цели средств осталось всего 777,65 млн грн.

В то же время задолженность по зарплате перед шахтерами по итогам первого полугодия 2021 года составляет 1,33 млрд грн, из них 1 млрд грн – долг, который возник с начала года.

При этом убытки от реализации угля государственными шахтами в первом полугодии составили 2,81 млрд грн.

"Учитывая вышеуказанное, дефицит средств на выплату зарплаты до конца 2021 года составляет 2,9 млрд грн", – отмечается в документе.

В связи с этим постановлением Кабмина предложено дополнительно выделить на выплату задолженности по зарплате перед шахтерами 393,05 млн грн за счет уменьшения расходов, предусмотренных Минэнерго по программе "Меры по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий".

Как сообщалось, еще в феврале 2020 года президент Владимир Зеленский поручил погасить задолженность по зарплате перед шахтерами в ближайшие месяцы, которая на тов ремя составляла около 1,1 млрд грн. Зеленский также обещал приостановить выплату зарплат членам правительства, если этого не будет сделано.