Фермеры смогут получать кредиты на покупку земли под госгарантии, – Минфин

Кабинет министров принял проект постановления "О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий на портфельной основе".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что документ предусматривает возможность предоставления госгарантий по кредитной поддержке на приобретение земли сельскохозяйственного назначения, что позволит предоставить поддержку малым фермерам в рамках реализации земельной реформы.

"Кроме того, реализация документа позволяет определить механизмы предоставления государственных гарантий на портфельной основе, а также установить требования к отбору банков, имеющих право получать такие гарантии. Также утверждаются требования к заемщикам и обязательства, по которым банки-кредиторы могут получить обеспечение в виде государственных гарантий", – говорится в сообщении.

При этом, АО "Укрэксимбанк" определен агентом гаранта, в функции которого, в частности, входит проверка правильности полученных от банков-кредиторов документов и расчетов.