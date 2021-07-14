Рада внесла изменения в закон об управлении коррупционными активами

Верховная Рада внесла изменения в закон "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" (АРМА) в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №5141 во втором чтении проголосовали 322 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано создание законодательных предпосылок для повышения прозрачности системы розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, реализации таких активов, повышения институциональной способности и эффективности работы АРМА, а также увеличение поступлений в государственный бюджет от реализации активов в управлении Нацагентства.

С этой целью предложено уточнить процедуру принятия активов в управление Национальным агентством, а также унифицировать правовые нормы профильного законодательства с уголовно-процессуальными нормами.

Как уточнили в пресс-службе организации "Transparency International Украина", ко второму чтению в законопроект был внесен ряд важных правок.

В частности, разрешено реализовывать движимое арестованное имущество, которое соответствует одному или нескольким следующим критериям: активы, которые быстро теряют свою стоимость, активы, которыми невозможно управлять другим способом, а также такие, управление которыми за год обойдется в более 50% их стоимости.

Кроме того, установлено, что именно суд вправе в своем решении о передаче в управление активов АРМА определять способ управления – реализация или управление. Более тем, активы могут возвращаться владельцу, если, арест с них снят и такое решение имеется в реестре судебных решений.

При этом порог стоимости активов, передаваемых АРМА, не поднимается и остается на уровне 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Также депутаты согласовали в этом вопросе закон о АРМА с соответствующим положения действующего УПК.

Как сообщалось, ранее и.о. руководителя АРМА Виталий Сигыдин отмечал, что норма закона об АРМА, которая требует от управляющих корпоративными правами и ценными бумагами получать согласие собственника на осуществление управления, пока не позволяет эффективно управлять крупными и стратегическими арестованными активами.

