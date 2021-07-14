"Укрзализныця" увеличила перевозки пассажиров за полгода на 22%

За полгода поездами АО "Укрзализныця" в дальнем сообщении воспользовалось 9,5 млн пассажиров, что на 22% больше чем за аналогичный период годом ранее, и вполовину меньше – в 2019 году.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Иван Юрик, передает пресс-служба "Укрзализныци".

По его словам, компания возобновила почти 80% регулярных и дополнительных поездов, которые курсировали в 2019 году. Сейчас "Укрзализныця" работает над дальнейшим возобновлением поездов и сокращением времени в дороге наиболее популярных рейсов.

Кроме того, отмечается, что в этом году "Укрзализныця" даже при жестких карантинных ограничениях в марте-апреле не остановила пассажирские перевозки.

За этот период пассажиропоток упал на 30% по сравнению с 2019 годом. Однако в июне было перевезено в дальнем сообщении 2,4 млн пассажиров, что в 5 раз больше, чем в 2020 году и составляет 63% к уровню 2019 года.

По итогам шести месяцев 2021 года в пригородном сообщении было перевезено 22 млн пассажиров, что на 6% больше аналогичного периода 2020 года и составляет 47% от показателей 2019 года. В июне "Укрзализныця" перевезла на 42% больше, чем в 2020 году и 52% от уровня 2019-го.

Наиболее популярными поездами в этом году были № 269/270 Одесса – Лисичанск, № 204/203 Чернигов – Одесса и № 185/186 Львов – Бердянск. В этих поездах наполненность стабильно составляет около 100%.

Также популярными стали поезда № 793/794 Харьков – Днепр и № 796/795 Днепр – Харьков, который "Укрзализныця" продолжила до Лимана.