"Нафтогаз" взыскал 100 миллионов долга с "Днепропетровскгаза"

НАК "Нафтогаз Украины" взыскал долг на сумму 100,4 млн грн с АО "Днепропетровскгаз".

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", этот долг по договору купли-продажи природного газа для производственно-технологических расходов (ПТО) от 4 января 2013 года.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" в 2019 году добился судебного приказа о взыскании средств с должника.

"Между тем "Днепропетровскгаз" избегал выполнения судебного решения и погашения долга. Предприятие пыталось провести "взаимозачет долгов": при отсутствии задолженности "Нафтогаза" перед облгазом, провело зачет однородных встречных требований. Этот шаг заставил "Нафтогаз" повторно обратиться в суд для защиты своих прав", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что процесс исполнения решения суда продолжался два года, по делу состоялось около 100 судебных заседаний.

"Несмотря на активное противодействие "Днепропетровскгаза" "Нафтогаз" в июле 2021 года добился исполнения судебного решения и в полном объеме получил погашения долга", – подчеркивается в сообщении.

В то же время "Нафтогаз" отмечает, что сейчас "Днепропетровскгаз" также пытается избежать исполнения решения суда о взыскании в пользу НАК более 360 млн грн.