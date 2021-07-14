Кабмин предложил упростить трудоустройство иностранцев

Кабинет министров на заседании в среду, 14 июля, одобрил проект закона, которым предлагается усовершенствовать законодательство о трудоустройстве иностранцев.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, законопроект призван способствовать легальному трудоустройству иностранцев и позволит обеспечить равные условия оплаты труда.

Так, проектом закона предлагается:

уменьшить финансовую нагрузку на работодателей, отменив обязательства по обеспечению уровня заработной платы иностранцу в размере 5 или 10 минимальных заработных плат в зависимости от категории;

повысить стоимость разрешения с целью защиты национального рынка труда и направления средств на выплату пособия для безработных граждан;

предоставить возможность иностранцам, которые учатся в учебных заведениях Украины, работать, предусмотрев для работодателя бесплатное получение разрешения для такой категории работников;

четко определить перечень документов, которые подаются для получения или продления действия разрешений; предусмотреть удобный способ получения разрешения, в частности через центры предоставления административных услуг;

обеспечить бесплатную выдачу дубликата разрешения в случаях его потери или повреждения;

усилить контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, в частности через введение мониторинга.

Ранее сообщалось, что Кабмин упростил въезд для иностранцев. Так, иностранцы при въезде на территорию Украины могут помимо ПЦР-тестов предоставить тест на антиген. Кроме того, постановлением разрешено при въезде предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.