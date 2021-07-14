Нацбанк разрешил бизнесу свободно покупать валюту в пределах лимита

Национальный банк Украины разрешил бизнесу покупать иностранную валюту в пределах лимита в 100 тыс. евро (в эквиваленте) в день без наличия оснований и обязательств и без представления в банк подтверждающих документов.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №80 от 13 июля и вступают в силу с 20 июля 2021 года, сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк отмечает, что в дальнейшем планирует полностью отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей о покупке иностранной валюты только под обязательства, однако этот процесс будет происходить постепенно.

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продления валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках сейчас стабильная, поэтому мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", – отметил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

По оценке НБУ, текущее послабление не будет иметь существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины. В то же время оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

"Следующие шаги в направлении полного снятия требования на покупку валюты под обязательства традиционно будут осуществляться после анализа ситуации на внутренних и внешних рынках, состояния финансовой стабильности и т.д., а также при условии благоприятной ситуации на валютном рынке", – отмечается в сообщении Нацбанка.

Ранее сообщалось, в апреле Нацбанк усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным еврооблигациям.

В частности, выплаты по екробондам были исключены из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро. Кроме того для операций по выплате дохода и погашения еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг; разрешено покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.