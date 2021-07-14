СБУ разоблачила хищения на финансировании охраны объектов КГГА
Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали схему присвоения бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпасстранс" КГГА. Сделка нанесла столичной общине ущерб на сумму 3,5 млн грн.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Установлено, что должностные лица коммунального предприятия заключили договор с коммерческой структурой на обеспечение физической охраны объектов пассажирских перевозок в течение 2019-2020 годов. Согласно подписанному документу представители фирмы должны были направить на соответствующие посты квалифицированных охранников для круглосуточного дежурства.
Однако сотрудники СБУ задокументировали фактическое отсутствие охраны на нескольких объектах транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайных станциях и депо. При этом бюджетные деньги, которые фирма получила во исполнение условий договора, были выведены в тень.
В рамках уголовного производства Служба инициировала проведение судебной экономической экспертизы. Специалисты подтвердили факты противоправной деятельности и установили убытки бюджета киевской общины.
Сейчас руководителю охранной структуры сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.
Будь ласка, зачекайте...
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