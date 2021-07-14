Бизнес поддерживает обновление законодательства в сфере приватизации, – ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) поддерживает изменения, предложенные в законопроекте №4572 о стимулировании привлечения инвестиций через приватизацию и аренду госимущества, который рассматривается в Комитете ВР по вопросам экономического развития и уже 15 июля должен быть внесен на голосование в парламенте.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

"Эксперты Европейской бизнес-ассоциации концептуально поддерживают изменения, предложенные этим законопроектом, и убеждены, что оживление процессов приватизации может стать хорошим стимулом для развития различных индустрий и возрождения государственных предприятий", - заявили в ЕБА.

Комплексный законопроект был подготовлен Фондом госимущества в сотрудничестве с народными депутатами, Правительством и Национальным советом реформ.

Он должен обеспечить ускорение и повышение эффективности приватизации благодаря упрощению бюрократии и внедрению четких критериев передачи госсобственности для приватизации, отмечают в ЕБА.

Также закон предусматривает отчисление 10% средств от аукционов малой приватизации в местные бюджеты.

"Мы надеемся, что народные депутаты поддержат изменения, направленные на реформирование и совершенствование процессов приватизации и аренды государственного имущества. Со своей стороны эксперты Ассоциации готовы участвовать в дальнейшей доработке законопроекта для учета замечаний от практиков - представителей бизнеса", - подчеркнули в ЕБА.

При этом отмечается, что ЕБА ранее направила свои предложения для доработки отдельных положений закона.

В Фонде госимущества оценили экономический эффект от принятия законопроекта в 12-15 млрд грн в следующем году, а также 200 млрд грн в последующие годы.

С начала 2020 года малая приватизация обеспечила поступление более 4,5 млрд грн в госбюджет, в этом году запланировано получение 12 млрд грн.

Помимо малых обьектов, в этой году в Украине стартуют аукционы большой приватизации (балансовой стоимостью более 250 млн грн). Первый аукцион по приватизации Обьединенной горно-химической компании состоится 31 августа со стартовой ценой 3,7 млрд грн