Рада одобрила кредит от Европейского инвестбанка на 340 миллионов евро

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите на сумму 340 млн евро.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0109 в целом проголосовали 336 народных депутатов.

Как отмечается в приложении к соглашению, проект направлен на поддержку проектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры, целью которых является преодоление последствий конфликта на Востоке Украины.

Проект охватывает три географические района: подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей, четыре соседние области (Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Запорожскую), социальные службы и другая инфраструктура которых несет большую нагрузку из-за наплыва внутренне перемещенных лиц, а также отдельные местные советы в других областях, принимающих значительный приток ВПО.

Как сообщалось, ранее ЕИБ отмечал, что финансирование в рамках "Программы восстановления" должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев.

ЕИБ напоминал, что этому проекту предшествовал успешный проект Скорейшего восстановления Украины на 200 млн евро, они оба предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием 3 млрд евро.