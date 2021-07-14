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Рада одобрила кредит от Европейского инвестбанка на 340 миллионов евро

Рада одобрила кредит от Европейского инвестбанка на 340 миллионов евро

Верховная Рада ратифицировала финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите на сумму 340 млн евро.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0109 в целом проголосовали 336 народных депутатов.

Как отмечается в приложении к соглашению, проект направлен на поддержку проектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры, целью которых является преодоление последствий конфликта на Востоке Украины.

Проект охватывает три географические района: подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей, четыре соседние области (Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Запорожскую), социальные службы и другая инфраструктура которых несет большую нагрузку из-за наплыва внутренне перемещенных лиц, а также отдельные местные советы в других областях, принимающих значительный приток ВПО.

Как сообщалось, ранее ЕИБ отмечал, что финансирование в рамках "Программы восстановления" должно быть направлено на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, находящиеся подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей – Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы позволить им справиться с притоком внутренних переселенцев.

ЕИБ напоминал, что этому проекту предшествовал успешный проект Скорейшего восстановления Украины на 200 млн евро, они оба предусмотрены Специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием 3 млрд евро.

Автор: 

ВР (2889) кредит (3299) парламент (1959) ратифікація (84) ЄІБанк (296)


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