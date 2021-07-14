Рада утвердила соглашение с Турцией о строительстве жилья для крымских татар
Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0110 в целом проголосовали 333 народных депутата.
Соглашением предусматривается предоставление Турецкой стороной безвозвратной помощи путем строительства 500 квартир для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины. В частности, в Николаеве и Херсоне планируется построить по 200 квартир, еще 100 будет построено в Киеве.
После завершения строительства 90% квартир будут выделены представителям крымскотатарского народа, оставшиеся 10% распределят среди внутренне перемещенных лиц и участников антитеррористической операции (операции Объединенных сил).
Как сообщалось, 10 апреля в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию был подписан ряд двусторонних документов. В частности, Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.
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