Нацбанк применил меры воздействия к двум кредитным союзам

Национальный банк Украины применил меры воздействия к двум кредитным союзам за несоблюдение обязательных финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 14 июля 2021 года.

Речь идет о двух кредитных союзах: КС "Монастырище-Агро-Кредит" (ЕГРПОУ 26323737) и КС "Сейфти Депозит" (ЕГРПОУ 40434582).

К КС "Монастырище-Агро-Кредит" применена мера воздействия в виде временной остановки всех действующих лицензий. Кредитный союз по состоянию на 31 марта 2021 года не соблюдал требования о необходимости формирования и перерасчета резерва обеспечения покрытия потерь от невозвращенных ссуд, а также требования по ограничению доли непродуктивных активов.

Отмечается, что соблюдение требования о необходимости формирования и пересчета очень важное для кредитных союзов, особенно в условиях пандемии COVID-19, так как помогает союзу покрыть предполагаемые убытки от невозврата займов и обеспечить финансовую стабильность учреждения.

Национальный банк установил, что союз не устранил зафиксированные нарушения и их последствия на дату принятия решения о мере воздействия. Объем активов кредитного союза по состоянию на 31 марта 2021 года составил 3,8 млн грн.

КС "Монастырище-Агро-Кредит" должен в срок до 1 ноября 2021 года устранить нарушения, ставшие причиной для временной остановки лицензий.

К КС "Сейфти Депозит" Национальный банк применил меру воздействия – требование принять меры для устранения кредитным союзом нарушений до 1 октября 2021 года. Кредитный союз по состоянию на 31 марта 2021 года не соблюдал нормативы достаточности капитала (К2) и требования по ограничению доли непродуктивных активов.

Соблюдение норматива достаточности капитала (К2) является особенно важным для кредитных союзов, так какобеспечивает запас капитала, который способен поглощать возможные убытки и защищать депозитные и паевые взносы его членов.

Национальный банк установил, что кредитный союз не устранил зафиксированные нарушения и их последствия на дату принятия решения о мере воздействия. Объем активов КС "Сейфти Депозит" по состоянию на 31 марта 2021 года составил 285 тыс. грн.