Декарбонизация Украины потребует $25 миллиардов инвестиций, – исследование

Металлургическая отрасль будет играть ключевую роль в достижении Украиной углеродной нейтральности.

Так считают представители крупнейших украинских металлургических компаний в ходе проходящего в Киеве международного форума "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины", передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что амбициозные планы ЕС и США по достижению углеродной нейтральности к 2050 году оказывают давление на украинские металлургические предприятия. Чтобы успешно конкурировать на внешних рынках, украинским производителям также необходимо иметь цели по сокращению выбросов СО2 и стратегии декарбонизации.

"Сейчас "Метинвест" разрабатывает детальную дорожную карту по сокращению выбросов СO2. Мы очень тщательно подходим к проработке каждого шага, который в перспективе приведет наше производство к углеродной нейтральности, ведь столь масштабная трансформация не должна повредить устойчивости нашего бизнеса. Мы надеемся сегодня заключить партнерские договоры, которые позволят нам идти по пути декарбонизации", – сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в ходе мероприятия.

В ходе форума "Метинвест" заключил два меморандума о сотрудничестве для реализации совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов. Один из них был подписан с Primetals Technologies – международной компанией, предоставляющей полный комплекс технологий, продуктов и услуг для металлургических предприятий, другой – с K1-MET – ведущим австрийским исследовательским центром в металлургии.

Отмечается также, что Украина активно декларирует намерение следовать в направлении декарбонизации. В январе 2020 года страна представила Концепцию зеленого энергетического перехода, где установлена цель по достижению углеродной нейтральности экономики к 2070 году.

В апреле 2021 года правительство презентовало проект Второго Национально определенного вклада в выполнение Парижского соглашения (НВВ-2). Он предполагает, что Украина к 2030 году сократит выбросы СО2 на 65% по сравнению с 1990 годом, в том числе промышленные предприятия – на 61%.

"Сталелитейная промышленность также является частью тенденции на сохранение экологии: тренд "зеленой" стали прослеживается в растущем объеме инвестиций металлургических компаний в собственные экопроекты", – полагает директор по маркетингу компании Ferrexpo Бретт Солт.

Он отметил, что путь к достижению углеродной нейтральности предприятий компании лежит через обеспечение возобновляемой энергией (что позволит сократить 62% выбросов), отказа от дизельного топлива при добыче (14%), отказа от природного газа (13%) и других мероприятий.

"Тренд на декарбонизацию экономик уже по праву стал глобальным, и украинской промышленности придется декарбонизироваться. В противном случае она может потерять европейский рынок после введения Carbon Border Adjustment Mechanism – специального таможенного тарифа на импорт продукции, производство которой не отвечает требованиям климатической нейтральности", – подчеркнул первый заместитель генерального директора Interpipe Денис Морозов.

Вместе с тем, по данным Международного энергетического агентства (IEA), наиболее важные технологии снижения выбросов парниковых газов будут готовы для промышленного внедрения не ранее 2030 года. На более радикальные изменения можно рассчитывать в 2030-2050 годах.

"Технологии, способные полностью исключить выбросы СО2, находятся на зачаточном уровне развития и представлены преимущественно отдельными разработками и научно-исследовательскими проектами. В металлургии первое внедрение прорывных технологий, связанных с водородом, в промышленных масштабах произойдет лет через 25. Решающим для декарбонизации будет переход на возобновляемые источники энергии. Есть вероятность, что даже с учетом технологий, мы не достигнем полной углеродной нейтральности к 2050 году. И, разумеется, такие глобальные проекты невозможны без господдержки и госинвестиций", – отметил основатель Horst Wiesinger Consulting, глава наблюдательного совета GMK Center Хорст Визингер.

Финансирование остается главной проблемой внедрения низкоуглеродных технологий. По оценкам аналитиков GMK Center, процесс декарбонизации производства потребует от металлургических предприятий Украины $25 млрд капитальных инвестиций. Основная финансовая нагрузка при этом придется на 2030-2070 годы.

Достижение амбициозных целей декарбонизации возможно только при условии взаимодействия предприятий и государства. Например, ЕС готов частично компенсировать расходы компаний на декарбонизацию в рамках "Европейской зеленой сделки", понимая, что без государственной поддержки такие глобальные проекты невозможны.

Перед украинским государством также стоит вопрос его участия в финансировании проектов декарбонизации и применения новых технологий, выравнивания условий конкуренции, нейтрализации социальных рисков. Асинхронность же государственных политик разных стран будет создавать риски для конкурентоспособности компаний, в частности из развивающихся стран.