Таможенная служба обнаружила нарушений за полгода на 1,5 миллиарда

За первые шесть месяцев текущего года таможни Государственной таможенной службы обнаружили почти 7 тыс. нарушений таможенных правил на сумму почти 1,5 млрд грн. Стоимость предметов правонарушений на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 750 млн грн, и этот показатель почти в два раза больше аналогичного показателя 2020 года.

Непосредственно таможнями рассмотрены 1765 дел о нарушении таможенных правил и наложено штрафов на сумму 96 млн грн.

Самыми резонансными случаями нарушений таможенных правил и контрабанды за первое полугодие 2021 года стали:

попытка незаконной переправки 1 тонны героина в ЕС (совместная операция СБУ, Одесской и Галицкой таможни под процессуальным руководством областной прокуратуры);

попытка ввезти 13 тонн сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов (порт "Черноморск", Координационно-мониторинговая таможня и Одесская таможня);

попытка ввезти 7,5 тонн табака для кальяна (Черноморский рыбный порт, Одесская таможня);

попытка ввоза брендированной одежды под видом "гуманитарной помощи" стоимостью более 25 млн грн (таможенный пост "Ягодин", Волынская таможня);

попытка вывоза скифского золота (совместная операция СБУ и Гостаможслужбы).

Ранее сообщалось, что в январе-марте Государственная таможенная служба Украины выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 98,5 млрд грн вместо 91,6 млрд грн запланированных.