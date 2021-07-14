Черниговская ТЭЦ остановила производство электроэнергии впервые за 60 лет

Черниговская ТЭЦ фирмы "ТехНова" из-за низких цен на энергетическом рынке остановила производство электрической энергии.

Об этом на расширенном совещании в Черниговском городском совете сообщил заместитель городского головы Виктор Геращенко, передает Укринформ.

"Черниговская ТЭЦ остановила производство электроэнергии. За 60 лет работы предприятия это впервые", - сказал Геращенко.

Он рассказал, что остановить теплоэлектроцентраль вынудили низкие цены на электроэнергию, которые устанавливаются теперь на свободном рынке. Они колеблются от 20 до 70 коп/кВт при себестоимости производства 1,4-1,5 грн. Это делает генерацию электроэнергии нерентабельной, и ТЭЦ теряет необходимый для этого ресурс.

Остановка соответствующего оборудования ТЭЦ и сама ситуация в целом, отметил Геращенко, создает риски для стабильного прохождения отопительного сезона. Поэтому, считает он, предприятие должно обратиться к регулятору за разъяснением, как быть дальше.

Геращенко обратился к руководству "ТехНовы" с просьбой предоставить горсовету информацию о финансовом обеспечении подготовки теплоснабжающего комплекса (теплосетей, теплопунктов) к зиме. Интересуют мэрию также вопрос возможности ТЭЦ закупить топливо и перспектива расчетов с коммунальными предприятиями (водоканалом, "Черниговгазом" и другими).

Коммунальное энергогенерирующее подразделение "Черниговская ТЭЦ" фирмы "ТехНова" - единственное в Чернигове предприятие, что генерирует и электрическую, и тепловую энергию. Работает с 1961 года, с 2000 находится в аренде ООО "ТехНова". Электрическая мощность предприятия составляет 210 МВт/ч, тепловая - 609 Гкал/ч.

ТЭЦ является одним из основных теплоснабжающих предприятий Чернигова и обеспечивает теплом и горячей водой 600 домов (более 40% от общего количества).

Как сообщалось, на минувшей неделе НКРЭКУ приняла ряд экстренных решений после рекордного обвала цен на электроэнергию на Рынке на сутки вперед (РСВ). Регулятор отмечал, что падение цены вызвано действиями трейдера "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, который перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора.

При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чергова криза на ринку електроенергії. Чому і як її зробив ДТЕК Ахметова