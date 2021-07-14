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Рада расширит полномочия частных исполнителей по взысканию долгов

Рада расширит полномочия частных исполнителей по взысканию долгов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О принудительном исполнении решений".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5660 в первом чтении проголосовали 274 народных депутата.

Целью законопроекта указано комплексное усовершенствование процесса принудительного исполнения решений.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предусмотренные в нем новации условно делятся по следующим направлениям:

  • расширение полномочий частных исполнителей и облегчение доступа к профессии частного исполнителя для увеличения их общего количества, расширение полномочий помощника частного исполнителя;
  • цифровизация процесса принудительного исполнения решений;
  • определение особенностей выполнения отдельных категорий решений;
  • введение новых подходов к обращению взыскания на имущество должника, определение особенностей обращения взыскания на отдельные виды имущества.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет "способствовать становлению общих принципов и порядка осуществления принудительного исполнения решений".

В частности, законопроектом предлагается установить новые особые порядки выполнения, решений об истребовании имущества, истребовании доказательств, обеспечении иска, о возмездном изъятии имущества.

Законопроектом также определены четкие последовательные порядки обращения взыскания на денежные средства и доходы должников.

При этом предусмотрено, что для зачисления заработной платы, пенсии, стипендии, средств, обращение взыскания на которые запрещено, должник-физическое лицо имеет право открыть текущий счет со специальным режимом использования.

Проектом закона также предлагается определить порядок выполнения нескольких решений о взыскании средств с одного должника различными исполнителями в рамках так называемого "сводного исполнительного производства".

Одной из новелл проекта является наделение частного исполнителя такой же компетенцией как и у государственного исполнителя. При этом сейчас частный исполнитель не вправе осуществлять: принудительное исполнение решений о передаче ребенка, а также решения, по которым должником является государство, госорганы, Национальный банк, органы местного самоуправления, их должностные лица, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, юридические лица, доля государства в уставном капитале которых превышает 25% , и/или которые финансируются исключительно за средства государственного или местного бюджета.

При этом закон предусматривает расширение перечня информации, раскрываемой банками органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям, а также их освобождение от уплаты судебного сбора.

Автор: 

ВР (2889) борг (1877) законопроєкт (1683) парламент (1959) Державна виконавча служба (12) приватні виконавці (7)


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