Украина и Венгрия планируют договориться о взаимном признании дипломов

Украина и Венгрия намерены подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении в Офисе президента по итогам встречи заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы в Будапеште с дипломатическим советником венгерского премьер-министра Яношем Баллой.

"Собеседники положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии, а также продолжение деятельности соответствующих подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Отмечены намерения сторон подписать в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях между Украиной и Венгрией", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, что может уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике страны восстановиться.