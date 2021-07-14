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Украина и Венгрия планируют договориться о взаимном признании дипломов

Украина и Венгрия планируют договориться о взаимном признании дипломов

Украина и Венгрия намерены подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении в Офисе президента по итогам встречи заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы в Будапеште с дипломатическим советником венгерского премьер-министра Яношем Баллой.

"Собеседники положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии, а также продолжение деятельности соответствующих подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Отмечены намерения сторон подписать в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степенях между Украиной и Венгрией", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, что может уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике страны восстановиться.

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Джерело:  Офис президента
Угорщина (553) наука (64) освіта (225)


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а кому он нада в украине тот венгерский диплом...
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14.07.2021 19:26 Відповісти

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