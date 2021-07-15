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"Метинвест" разработает дорожную карту по сокращению выбросов парниковых газов

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" разработает дорожную карту по сокращению выбросов парниковых газов в Украине.

Об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков, передает УНИАН.

"Направления, в которых мы работаем – это, в первую очередь, декарбонизацмя. У нас в активной разработке дорожная карта, которая позволит сократить выбросы", – сказал глава компании.

По словам Рыженкова, компания также планирует перейти на Европейскую систему мониторинга и отчетности выбросов, которой в Украине еще нет. Кроме того, компания внедрит передовые технологии по производству экологически нейтральной стали.

Напомним, группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).

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Джерело:  УНИАН
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