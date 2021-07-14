"Ощадбанк" сократил прибыль в первом полугодии в 7 раз

Чистая прибыль государственного "Ощадбанка" по итогам первого полугодия 2021 года составляет 513 млн грн, по сравнению с прибылью в размере 3,59 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Операционная прибыль "Ощадбанка" (без учета торгового результата) в первом полугодии 2021 года составляет 3,3 млрд грн. Это самая большая сумма такого дохода, которую когда-то получал банк за первые шесть месяцев года. В то же время торговый результат (прежде всего из-за переоценки ценных бумаг в капитале) составил отрицательное значение 2,8 млрд грн, в результате чего чистая прибыль "Ощадбанка" за шесть месяцев года составляет 513 млн грн", – отмечается в сообщении.

В банке подчеркивают, что в первом полугодии 2020 года сумма операционной прибыли составила 300 млн грн, что в 11 раз меньше результата первого полугодия 2021 года.

Отмечается, что такого результата удалось достичь за счет существенного роста процентных и комиссионных доходов. Так, размер чистого процентного дохода в течение отчетного периода составил почти 6 млрд грн, что в 1,8 раза (на 2,6 млрд грн) больше, чем за соответствующий период прошлого года. Объем чистого комиссионного дохода – более 3 млрд грн. По сравнению с первым полугодием 2020 года чистый комиссионный доход "Ощадбанка" увеличился почти на 1 млрд грн, или на 46%.

Объем кредитов, предоставленных клиентам, увеличился по сравнению с началом года на 6,2 млрд грн (на 9,9 %) и составляет 69,5 млрд грн. Прирост произошел как по кредитам субъектам хозяйствования (на 4,2 млрд грн), так и по кредитам физлицам (на 2 млрд грн). Объем депозитов также увеличился на 9,7% и составляет 202,3 млрд грн.

Банк также указывает, что продолжается работа по снижению объемов проблемных кредитов. Так, в течение первого полугодия 2021 года этот показатель, рассчитанный по методологии Национального банка, уменьшился на 9 п. п. – с 51% до 42%, или почти на 5,6 млрд грн.

"Улучшение операционных результатов "Ощадбанка" и, как следствие, существенное перевыполнение плана по ключевым показателям работы за первое полугодие 2021 года стало возможным благодаря слаженной работе бизнес-линий и подразделений поддержки. В то же время амбициозные цели, определенные для "Ощада" в "принципах стратегического реформирования государственного банковского сектора", принятые Кабмином в прошлом году, требуют от нас продолжения упорной работы над повышением эффективности", – отметил председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о присоединении государственного "Ощадбанка" к Фонду гарантирования вкладов физлиц, после чего на вклады в этом банке будет распространяться общая для всех банков сумма гарантированного государством возмещения вкладов. Сейчас все депозиты, размещенные в "Ощадбанке", защищены государством независимо от суммы.