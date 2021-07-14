Кабмин создал фонд для поддержки ветеранского бизнеса

Кабинет министров на заседании в среду, 14 июля, принял решение о создании Украинского ветеранского фонда.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, фонд будет создан в виде государственного бюджетного учреждения, которое будет обеспечивать поддержку ветеранов войны, членов их семей, семей погибших с последующей реабилитацией и реинтеграцией к мирной жизни.

Согласно решению правительства, Украинский ветеранский фонд должен заработать уже с 1 января 2022 года.

В 2022 году ему планируется выделить 3 млн грн за счет бюджетной программы "Финансовая поддержка общественных объединений ветеранов".

Ожидается, что фонд также станет стартовой площадкой для поддержки ветеранского бизнеса, в том числе – за счет предоставления грантов.

"Образование Украинского ветеранского фонда будет свидетельствовать о коренном изменении ветеранской политики со стороны государства. Это – дополнительная возможность для привлечения финансовых ресурсов, международной помощи для реализации проектов, инициатив, направленных на возвращение ветеранов к активной общественной жизни, улучшение физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня ветеранов. Это еще один шаг к поддержке ветеранского бизнеса", – отметила министр по делам ветерано Юлия Лапунина.