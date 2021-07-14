Нацбанк выдал лицензии четырем новым финансовым учреждениям

Национальный банк внес три компании – ПТ "Ломбард "Капитал-Кредит" Шевченко и Компания" (ЕГРПОУ 44044010), ООО "Енот Финанс" (ЕГРПОУ 43923462) и ООО "ФК "Корнер Пеймент" (ЕГРПОУ 43990497) – в Государственный реестр финансовых учреждений. Еще одна компания-ООО "Лайт Лизинг" (ЕГРПОУ 44089491) – внесена в реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 9 июля 2021 года.

В то же время ООО "Енот Финанс" и ООО "ФК "Корнер Пеймент" получили лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а ООО "Лайт Лизинг" – лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

ПТ "Ломбард "Капитал-Кредит "Шевченко и Компания" пока не имеет лицензии на предоставление финансовых услуг.

На этом же заседании комитет принял решение выдать новую лицензию ЧАО "СК "Перша" (ЕГРПОУ 31681672), а именно на добровольное страхование выданных гарантий (порук) и принятых гарантий. Объем страховых премий этой компании составил 145,2 млн грн по состоянию на 31 марта 2021 года, а стоимость активов – 771,6 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям по рисковым видам страхования составила 1,2% от общего объема. Ее страховой портфель преимущественно состоит из обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и добровольного страхования наземного транспорта (кроме железнодорожного).