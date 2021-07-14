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Кабмин сменил главу Национальной службы здоровья

Кабмин сменил главу Национальной службы здоровья

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Дмитрия Самофалова.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram. 

В то же время Кабмин признал утратившими силу распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей главы НСЗУ на Андрея Виленского, который руководил учреждением с августа 2020 года.

Дмитри Самофалов ранее возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко после собеседования с двумя финалистами конкурса на главу НСЗУ Вадимом Аристовым и Татьяной Бойко заявил, что объявит новый конкурс.

Перед этапом собеседования и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский, также вышедший финал конкурса, прекратил участие в нем. Свое решение он объяснил, в частности, тем, что за последние полтора года НСЗУ ощущала внешнее воздействие, в том числе связанные с четырьмя конкурсами на должность главы.

Предыдущий конкурс состоялся в начале апреля 2021 года. По его результатам в шорт-лист кандидатов на должность главы НСЗУ вошли те же три кандидата. Однако бывший в то время министром здравоохранения Максим Степанов победителя конкурса не назвал.

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Джерело:  Telegram
Кабмін (7788) МОЗ (1445) НСЗУ (147)


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14.07.2021 19:29 Відповісти
Лучше уже не будет! Государство, если так можно назвать, самоустраняется от всего за что надо ему платить и перекладывает груз финансов на плечи народу! Даже обещанные пакеты и те не оплачивает НЗСУ, ища надуманные поводы не платить...Лучше же покупать крыголамы и повышать зряплаты судьям и силовикам....
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14.07.2021 19:42 Відповісти

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