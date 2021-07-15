Украинцы заняли первое место по количеству туристов в Египте

Граждане Украины стали лидерами среди туристов, посещающих Египет.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины по итогам встречи заместителя министра экономики, торгового представителя Тараса Качки с заместителем Министра туризма и древностей Арабской Республики Египет Гхадой Шаляби.

Сообщается, что в общем объеме российско-египетской торговли услугами за 2020 год объем услуг, связанных с путешествиями составил 51,38%. В частности, за указанный период украинцы стали лидерами среди туристов, посещающих Египет.

Со своей стороны Шаляби подтвердила заинтересованность в увеличении количества туристов, в частности, из Украины, прибывающих на отдых в Египет, и проинформировала о мерах правительства страны по обеспечению безопасных условий пребывания иностранных туристов в Египте в условиях мировой пандемии COVID-19. Также египетская сторона сообщила о правилах Министерства здравоохранения Египта по контролю, требованиям и процедурам, которые применяются для въезда на территорию Египта.

В то же время, как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин отменил свой указ от ноября 2015 года, который вводился запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом.

Также указом Путина отменилась рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих чартерные воздушные перевозки в Египет.