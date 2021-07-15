Американская торговая палата призвала Раду принять законопроект о стимулировании инвестиций

Американская палата (American Chamber of Commerce in Ukraine, АCC) призвала народных депутатов поддержать законопроект №4572 о стимулировании привлечения инвестиций в первом чтении 15 июля, но с учетом некоторых поправок.

Об этом сообщается на официальной странице объединения в Facebook.

"AmCham Ukraine принципиально поддерживает усовершенствование законодательства по реформированию государственных предприятий, а также по привлечению инвестиций в процессе приватизации, предусмотренные законопроектом №4572 о внесении изменений в закон "О Фонде государственного имущества" и другие законодательные акты Украины по вопросам содействия привлечению инвестиций в процесс приватизации и аренды государственного и коммунального имущества", – сказано в заявлении ACC.

По оценке объединения, экономический эффект от принятия законопроекта только в следующем году составит в 12-15 млрд грн, а в последующие годы ожидается рост ВВП на 200 млрд грн благодаря привлечению инвестиций и экономической активности на приватизированных объектах.

"Мы призываем депутатов парламента принять законопроект №4572 в первом чтении и в целом, при условии его обязательной доработки между первым и вторым чтениями с учетом предложений бизнес-сообщества", – сказано в сообщении АСС.

Как сообщалось, Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) также поддерживает изменения, предложенные в законопроекте №4572, который уже 15 июля должен быть внесен на голосование в парламенте.

Напомним, законопроект №4572 разработан Фондом государственного имущества, народными депутатами Верховной Рады, Кабмином и Нацсоветом реформ. Основной его целью является создание простых и прозрачных правил проведения приватизации.