В Украине зафиксировали 623 новых случая COVID-19
На утро 15 июля в Украине зафиксировали 623 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболело 37 детей и 12 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также госпитализировали 387 человек, умерло 20 пациентов, выздоровело – 589. Кроме того, совершили 42 228 тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровело – 2 79 665, летальных случаев зафиксировали 52 685, также провели 11 101 770 тестов.
С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 476 634, за прошедшие сутки 108 759. Полностью иммунизированы 1 305 882 человек.
Днем ранее, 14 июля, сообщали о 547 новых случаях заболевания, 13 июля – о 481 новом случае, 12 июля – о 174 случаях.
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