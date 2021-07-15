Нацбанк применил меру воздействия к пяти финучреждениям
Национальный банк применил меры воздействия к пяти небанковским учреждениям за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, а именно за невыполнение нормативно-правового акта Нацбанка.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Речь идет о Постановлении правления НБУ №16 от 11 февраля 2021 года "Об утверждении правил расчета небанковскими финучреждениями Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите".
В частности, меры воздействия были применены к:
- ООО "Гоу Кеш";
- ООО "ФК "Є гроші ком";
- ООО "Кошелек";
- ООО "Лайм Кепитал";
- ООО "Сос кредит".
Отмечается, что к указанным финучреждениям регулятор применил меру воздействия – обязательство принять меры для устранения нарушений и причин, которые способствовали нарушению, до 2 августа 2021 года.
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