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Нацбанк применил меру воздействия к пяти финучреждениям

Нацбанк применил меру воздействия к пяти финучреждениям

Национальный банк применил меры воздействия к пяти небанковским учреждениям за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, а именно за невыполнение нормативно-правового акта Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о Постановлении правления НБУ №16 от 11 февраля 2021 года "Об утверждении правил расчета небанковскими финучреждениями Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите".

В частности, меры воздействия были применены к:

  • ООО "Гоу Кеш";
  • ООО "ФК "Є гроші ком";
  • ООО "Кошелек";
  • ООО "Лайм Кепитал";
  • ООО "Сос кредит".

Отмечается, что к указанным финучреждениям регулятор применил меру воздействия – обязательство принять меры для устранения нарушений и причин, которые способствовали нарушению, до 2 августа 2021 года.

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Джерело:  Нацбанк
НБУ (9342) права споживачів (37)


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