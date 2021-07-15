Словения открыла границы для украинских туристов

Словения открыла границы для украинских граждан после ранее введенных карантинных ограничений.

Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что режим временного въезда в Словению разрешен при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), либо же сертификата о прививках против COVID-19.

Кроме того, Словения разрешила режим временного транзита в течение 12 часов.